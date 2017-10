La artística y sexy proposición de Úrsula Corberó que triunfa en Instagram

Úrsula Corberó celebró el 12 de octubre con una foto que está dando mucho que hablar en Instagram. La actriz interpeló a su pareja, Chino Darín, con un posado en el que aparece fumando, con unas gafas de sol y sin camiseta.

"¿Puedo ser tu musa, Chino Darín?", escribió Corberó junto a la imagen, que tiene más de 36.000 'me gusta' en Instagram.

La fotografía, en la que la actriz luce el pelo 'a lo pixie' que estrenó hace poco, ha generado muchos comentarios en esa red social.

Me encanta Ursula, eres la caña!

Me encanta tu nuevo look. No puedes estar más guapa 😉😛

triz_bcn