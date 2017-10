Un boicot feminista logra que Twitter cambie sus normas

La presión popular en Twitter ha provocado que la compañía haya anunciado un cambio en sus normas para proteger en las redes sociales a las víctimas de abusos, como los que varias actrices han destapado esta semana por parte del productor Harvey Weinstein.

Una de ellas fue Rose McGowan, quien aseguró que el productor la violó y criticó duramente al actor Ben Affleck por no denunciar el comportamiento de Weinstein.

Ben Affleck fuck off — rose mcgowan (@rosemcgowan) 10 de octubre de 2017

"Que te jodan", tuiteó McGowan, cuya cuenta fue suspendida poco después, como ella misma explicó en Instagram: "Twitter ha suspendido mi cuenta".

TWITTER HAS SUSPENDED ME. THERE ARE POWERFUL FORCES AT WORK. BE MY VOICE. #ROSEARMY #whywomendontreport Una publicación compartida de Rose McGowan (@rosemcgowan) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 9:19 PDT

Con la etiqueta #WomenBoycottTwitter, varias mujeres, entre ellas diversos rostros conocidos de Hollywood, pidieron este viernes no usar esta red social en respuesta por la suspensión de la cuenta de McGowan.

Also, any men who wish to show their support for .@rosemcgowan and all the other victims please join #WomenBoycottTwitter #boycotttwitter — Anna Paquin (@AnnaPaquin) 13 de octubre de 2017

I'm in.

24 hours starting midnight EST.

And great to see so many men stepping up & signing off.@Twitter can do better.#WomenBoycottTwitter pic.twitter.com/F4iTz6CWBr — Tabatha Southey (@TabathaSouthey) 13 de octubre de 2017

Ok ok Jesus, let me clear this up. #WomenBoycottTwitter will not silence us, but @Twitter will make much less $$ b/c of fewer clicks. I'm in pic.twitter.com/LPEbKJwpgM — Kathy Griffin (@kathygriffin) 13 de octubre de 2017

Tomorrow (Friday the 13th) will be the first day in over 10 years that I won't tweet. Join me. #WomenBoycottTwitter pic.twitter.com/xoEt5Bwj5s — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 13 de octubre de 2017

Ladies. Let's do this. #WomenBoycottTwitter. Not because of hate but because I love this platform and know it can be better. — christine teigen (@chrissyteigen) 13 de octubre de 2017

Horas después del boicot, el cofundador y máximo responsable de Twitter, Jack Dorsey, ha escrito un hilo para anunciar las medidas que llevará a cabo la compañía para proteger a las víctimas de abusos como los de Weinstein:

"Hoy hemos visto voces silenciadas y voces hablando claro porque todavía no hacemos lo suficiente. Hemos decidido ser más agresivos en nuestras reglas y en cómo las hacemos cumplir. Habrá nuevas reglas sobre: insinuaciones sexuales no deseadas, desnudos no consentidos, símbolos de odio, grupos violentos y tuits que glorifiquen la violencia", ha tuiteado.

4/ Today we saw voices silencing themselves and voices speaking out because we're *still* not doing enough. — jack (@jack) 14 de octubre de 2017

5/ We've been working intensely over the past few months and focused today on making some critical decisions. — jack (@jack) 14 de octubre de 2017

6/ We decided to take a more aggressive stance in our rules and how we enforce them. — jack (@jack) 14 de octubre de 2017

7/ New rules around: unwanted sexual advances, non-consensual nudity, hate symbols, violent groups, and tweets that glorifies violence. — jack (@jack) 14 de octubre de 2017

Dorsey ha explicado que estos cambios empezarán a implementarse "en las próximas semanas" y que irá informando sobre ellos en unos días.

8/ These changes will start rolling out in the next few weeks. More to share next week. — jack (@jack) 14 de octubre de 2017