Los judíos ultraortodoxos lanzan el "Día de la ira" contra su reclutamiento militar en Israel

Cientos de judíos ultraortodoxos cortaron hoy las calles de Jerusalén en protesta por la aplicación de la ley de reclutamiento militar, obligatorio ahora para todos los ciudadanos israelíes, y la reciente detención de objetores de conciencia de su comunidad.

"No queremos que cambien la ley, queremos seguir estudiando la Torá, como hacemos desde hace miles de años, y que nuestro Gobierno nos deje vivir en paz. Por primera vez, han detenido hasta a diez de nuestros chicos", declaró a Efe el rabino David Ziherman, que participó en la manifestación junto a la estación de autobuses central.

Desde hace una semana, grupos de haredim, ultraortodoxos judíos, se manifiestan en diferentes puntos de la ciudad y se han producido enfrentamientos con la policía, que aumentaron el cuarto día, cuando arrestaron a otros dos estudiantes de yeshivá (casa de estudio religioso judía) que se negaron a cumplir la orden de reclutamiento militar.

El grupo de ultraderecha religiosa autodenominado Facción de Jerusalén, organizador de las protestas, declaró hoy el llamado "Día de la ira" y durante toda la jornada se han sucedido concurridas manifestaciones y cortes de tráfico.

"Ha habido un aumento muy significativo en la severidad de las medidas tomadas contra nosotros, y responderemos del mismo modo", escribió un representante de este grupo en la página web en hebreo de Kikar Shabat (Plaza de Shabat), alineada con la ultraortodoxia.

Durante la tarde hubo un total de 60 detenidos, según comunicó el portavoz policial Micky Ronsenfeld.

Police arrest 60 demonstrators in Jerusalem & Bnei brak from the ultra religious community involved in disturbances. Police patrolling areas pic.twitter.com/YFSqpFOXFf