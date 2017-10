Triple embarazo en la alfombra roja de los premios The Best

Cristiano Ronaldo fue el vencedor de la gala. El delantero del Real Madrid se impuso a Leo Messi y a Neymar y se llevó este lunes el premio The Best, otorgado por la FIFA, al mejor jugador del año.

Sin embargo, no fue el portugués el protagonista de la noche, entre otras cosas porque fue muy comedido al recoger el galardón y no alzó la voz como en otras ocasiones. Esta vez las miradas fueron para tres barrigas (con permiso del look mariachi de Dani Alves): la de Georgina Rodríguez, la de Pilar Rubio y la de Antonella Roccuzzo. Las parejas de Cristiano, Sergio Ramos y Messi lucieron su embarazo con la alfombra roja verde.

Pilar Rubio, que anunció que espera a su tercer hijo el 10 de octubre en Instagram y que un día después lució barriga en El Hormiguero (Antena 3), se marcó un Pedroche en las campanadas de 2015 y acudió a la cita con un vestido de Gabriel Lage lleno de transparencias. Muy parecido al diseño de la firma ibicenca Charo Ruiz que la colaboradora de Zapeando (laSexta) llevó para despedir en 2014 y que antes habíamos visto a la modelo Malena Costas.

El vestido ponía el foco en la barriga, ya que del centro partía un dibujo transparente que hacía llamar la atención sobre el futuro Ramos Rubio: un niño (y ya van tres) que nacerá a principios de 2018.

Más abultada era la barriga que lució Georgina Rodríguez. La novia de Cristiano Ronaldo, que dará a luz a mediados de noviembre al primer hijo de la pareja, acudió con un vestido satinado plateado de la firma Ángel Schlesser (colección primavera-verano 2018), con cinturón del mismo tejido y joyas de Rabat.

Rodríguez lo dio todo con su atuendo ya que era la primera vez que acudía a una alfombra roja desde que confirmó su embarazo con un posado en ¡Hola! en el mes de agosto. Tampoco es que se haya prodigado mucho desde entonces: siete imágenes en Instagram (sólo dos de cuerpo entero) y dos vídeos, en uno de los cuales un desafortunado comentario sacó a la luz el sexo de su bebé, una niña.

La tercera barriga fue la de Antonella Roccuzzo. La mujer de Leo Messi apareció en público solo una semana después de que ella y el futbolista del Barça confirmasen con una foto en Instagram su próxima paternidad: el tercero de la familia llegará en 2018.

La argentina acudió a la cita con un vestido negro de Rosa Clará que dejaba intuir su próxima maternidad. El diseño de silueta sirena tenía una abertura en la pierna y transparencias en los laterales decoradas con abalorios en plata y negros.