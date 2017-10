Junqueras dice que el Gobierno no ha dado otra opción que proclamar una nueva república

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha explicado a la agencia norteamericana Associated Press que las autoridades españolas no ha dado otra opción a los independentistas que proclamar una nueva república. La agencia ha comunicado las declaraciones de Junqueras en Twitter.

Junqueras dijo a la agencia internacional que ERC "va a trabajar para construir una república, porque entendemos que hay un mandato democrático para establecer tal república". Sin embargo, insistió en que estaba hablando en nombre de su partido y no por el gobierno de la Generalitat.

