Rufián explica su tuit de las 155 monedas (y no es lo que pensabas)

Jueves a mediodía. Salta la noticia: Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, sopesa convocar elecciones en Cataluña para evitar la aplicación del artículo 155.

El diputado de ERC Gabriel Rufián es de los primeros en reaccionar con este tuit: "155 monedas de plata"

La interpretación que hicieron muchos: Rufián se refería a Puigdemont como Judas, como un traidor.

¿Su explicación? La que ha expuesto en El Programa de Ana Rosa de Telecinco:

"No es cierto, yo no le llamé, creo que es una interpretación que se ha hecho, seguramente de forma casual. Yo lo que hice fue reflejar la oferta que estaba haciendo el Estado mediante el frente PP, PSOE, Ciudadanos, que eran 155 monedas de plata. En definitiva, a ver si encontraba a alguien que comprase eso. Se ha hecho la interpretación de que yo me refería al presidente, pero no es así. De hecho, lo aclaré en Twitter".