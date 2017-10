El mensaje viral de Saúl Craviotto sobre la independencia de Cataluña

Saúl Craviotto, medallista olímpico en piragüismo en Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, se ha pronunciado sobre la independencia de Cataluña en su cuenta de Twitter.

El deportista, nacido en Lleida y Policía Nacional destinado en Gijón, ha querido expresar su opinión sobre el conflicto catalán. En primer lugar ha pedido disculpas por no haberse pronunciado hasta ahora y se ha mostrado contrario a la "locura independentista": "Soy policía nacional, con toda mi familia en Lleida y me siento orgulloso de ser catalán y español. Vamos, que tengo el pack completo".

El piragüista ha querido mandar un mensaje a su compañeros tras lo ocurrido en las últimas semanas en Cataluña: "Quería transmitiros mi apoyo absoluto a todos esos policías y guardia civiles que estáis destinados en Cataluña, así como a la inmensa mayoría de Mossos d'Esquadra que están por restaurar la legalidad y sentido común".

Craviotto, que ahora participa en el programa de Televisión Española MasterChef Celebrity, ha calificado el procés como "una locura" y cree que era necesario aplicar el artículo 155 aunque espera que se aplique "de forma graduada y proporcional".

"El 1 de octubre me cayeron muchas lágrimas al ver lo que estaba ocurriendo en mi querida tierra. Por supuesto que no me gustó ver esas imágenes y deseo con todo mi corazón que no se repitan. Sólo pido que el agua vuelva a su cauce cuanto antes porque con esta sinrazón vamos a la deriva", ha sentenciado.

El tuit con el mensaje lleva en pocas horas más de 12.000 retuits y más de 25.000 Me gusta.