Las madres siempre tienen las mejores intenciones, intentan mostrar ternura y gestos de cariño a sus hijos aunque, a veces, no salen como ellas esperan.

Si no que se lo digan a la madre de la familia King quien, intentó hacer una tierna foto de sus hijos deletreando con sus cuerpos la palabra "Love" (amor en inglés). El problema vino cuando ellos decidieron darle una "pequeña" vuelta. Los niños aprovechando que su madre hacía con sus brazos la "O" central cambiaron las suyas para convertirla en la palabra "Cock" (polla en inglés).

Oh my gosh we really don't deserve my mom. All she wanted to do was spell out love in our family pictures. She had no idea 😭😭😭 pic.twitter.com/AP7mvtzH46 — Sydney King (@SydneyKing3) 17 de octubre de 2017

Oh Dios mío, no nos merecemos a nuestra madre. Lo único que quería era que deletreásemos amor en nuestras fotos familiares. No tenía ni idea.

La foto, compartida por su hija mayor Sydney King en Twitter, se ha vuelto viral. El troleo familiar ha conseguido en menos de dos semanas casi 30.000 retuits y más de 140.000 me gusta en esta red social.

Sin embargo, parece que la madre no se tomó tan mal la broma de sus hijos. Su hija Sydney compartió hace unos días otra fotografía (del mismo día, según se deduce por su ropa) en la que aparecía junto a sus hermanos mucho más relajada en la que le daba las gracias por su sentido del humor.

Here's the star of my last post and also my very best friend!! Thank you for loving your crazy kids pic.twitter.com/F5Nv8LGda5 — Sydney King (@SydneyKing3) 20 de octubre de 2017

Aquí está la estrella de mi último post y también mi mejor amiga. Gracias por querer a tus alocados hijos.

Aunque esta prole ya tiene antecedentes en hacer reír a su madre. Sydney publicó el 12 de septiembre su foto de boda que retocaron tras el divorcio de sus padres para sustituir al progenitor por Denzel Washington.

Our family pic needed some change after my parents divorce and her crush has always been Denzel.. let's see how long it takes her to notice pic.twitter.com/8TC45kiYAp — Sydney King (@SydneyKing3) 12 de septiembre de 2017

Nuestra foto familiar necesitaba un cambio después del divorcio de mis padres. Su amor platónico siempre ha sido Denzel. Así que a ver cuánto tiempo tarda en darse cuenta.