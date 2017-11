"Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años".

Así se titula el artículo de The Hollywood Reporter que destapa el último escándalo sexual en Hollywood, esta vez con el actor de Kramer contra Kramer y Rain Man como protagonista. Unas acusaciones que llegan cuando la Meca del cine se enfrenta a una de sus mayores crisis: el escándalo Harvey Weinstein, revelado simultáneamente por The New Yorker y The New York Times, ha dado pie a que saliesen a la luz acusaciones contra el director James Toback, al que han acusado más de 300 mujeres, el actor Kevin Spacey y estas últimas contra Hoffman.

La autora del relato es Anna Graham Hunter, quien narra en primera persona unos hechos sucedidos en 1985, cunando Hoffman, entonces de 47 años, rodaba la película Muerte de un viajante.

"Esta es una historia que he contado tantas veces que a veces me sorprende cuando alguien que conozco no la ha escuchado", escribe nada más arrancar el artículo. Graham Hunter, que trabajaba como ayudante de producción, relata que el primer día de grabación Hoffman le pidió un masaje en los pies. "Coqueteaba abiertamente conmigo, me agarraba el culo y hablaba de sexo delante de mí", continúa.

Coqueteaba abiertamente conmigo, me agarraba el culo y hablaba de sexo delante de mí.

En su texto, explica también que le costó mucho hablar de esta historia con todos los detalles y añade que durante sus cinco semanas en el set escribió un diario que mandó a su hermana en Londres.

Su artículo termina recordando el incidente del masaje en los pies y contando otro episodio con otro actor, "mucho mayor y casado", que le invitó a su apartamento a dormir la siesta. "Ahora con 49 años, me he dado cuenta de que Dustin Hoffman encaja en el patrón de lo que las mujeres experimentan en Hollywood y en todas partes. Era un depredador, yo era una niña, y eso era acoso sexual", escribe para terminar.

The Hollywood Reporter cierra el artículo con las declaraciones de Hoffman, con quien se pusieron en contacto al conocer estos hechos. "Tengo el máximo respeto por las mujeres y me siento terriblemente mal si cualquier cosa que haya podido hacer le pueda haber causado incomodidad. Lo siento. No refleja quién soy", ha dicho el actor ahora de 80 años.