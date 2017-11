Mónica Naranjo responde con contundencia a quienes criticaron sus valoraciones en la primera gala de OT

La primera gala de Operación Triunfo dejó indignación entre la audiencia por la censura a la que se enfrentó la cantante Becky G, que tuvo que cambiar parte de la letra de su canción Mayores; risas entre el público al ver a un hombre corriendo por un pasillo como si no hubiese mañana; y muchos seguidores enfadados con la jurado Mónica Naranjo.

Las valoraciones que la cantante hizo este lunes 30 de octubre en el reality musical de La 1 de TVE no gustaron demasiado a lo seguidores programa, que rápidamente lo dejaron escrito en Twitter. Aquí, un pequeño ejemplo.

Las críticas fueron tantas que la intérprete de Desátame decidió responder a sus detractores en este mismo canal. El martes 31 por la mañana, horas después de la emisión de la gala, habló en los mismos términos que utilizó en plató.

Si parecen duros mis comentarios, esperad a que salgan de OT y tengan que comerse paladas de mierda para enfrentarse al mundo de la música. — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 31 de octubre de 2017

La polémica con Mónica Naranjo se originó el lunes tras la actuación de Ana Guerra y Mimi, que interpretaron juntas Don't you worry bout a thing, de Tori Kelly. Al terminar, cuando ambas concursantes se pusieron delante de la mesa del jurado, Mónica Naranjo no lo dudó ni un minuto y fue directa al grano.

"Ana, eres un mujer guapísima, esbelta, pero con cero credibilidad en ti misma, no te lo crees. No te ves como te veo yo, una mujer sexy que se debería decirse todas las mañanas frente al espejo: 'Me lo voy a hacer a mí misma porque estoy buenísima'. Cuando entras a un escenario se te cae todo. Mimi, dasafinar, has desafinado como una almeja, sin querer faltarte al respeto. La canción es muy difícil y solamente los más grandes la han interpretado. Podríais haberlo hecho mejor, pero las dos esta noche estáis nominadas", les espetó la cantante.

¿El resultado final? Mimi es una de las dos nominadas de la gala. El otro es Ricky, que cantó Tu enemigo con Roi.