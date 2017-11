La emocionante despedida que un vecino gallego dejó escrita en su esquela

Las esquelas de los periódicos son una lectura obligatoria para muchas personas, sobre todo cuando llega cierta edad, y también un espacio para las sorpresas. Cada cierto tiempo, aparece en esa sección alguna curiosa despedida, que acaba convirtiéndose en viral.

Eso ha ocurrido esta semana con Rafael Domínguez Collazo, un vecino de O Viso, en Redondela (Pontevedra), que decidió dejar un emotivo último mensaje a sus cinco hijos, sus seis hermanos, sus tías, sus amigos y todos aquellos que formaron parte de su vida en un texto compartido, tanto en el periódico como en la puerta de A Tenda de Concha, un establecimiento de Redondela que funciona mañana, tarde y noche.

En su mensaje, Domínguez Collazo, quien según La Voz de Galicia falleció prematuramente a causa de un cáncer, dos años después de que lo hicieses su mujer, no sólo da muestras de agradecimiento, también incluye un recado.

"Ya nos veremos, pero no tengáis prisa, yo ya estoy con Mari", asegura el fallecido, quien nada más empezar deja claro que se va animado: "Hoy que me reúno con mi compañera de vida".

Hoy que me reúno con mi compañera de vida, no quería hacerlo sin despedirme antes de todos aquellos que nos acompañasteis durante nuestra vida, de todos aquellos que nos llenasteis de alegría y buenos momentos: de mis hijos Xurxo, Rafa, Álvaro, Beti y Eva; de mis hermanas Tere, Toñi, Fita, Ana y Chus y de mi hermano Javi. De mis sobrinos Leonor, José Luis, Raúl y Sandra. De las tías Teresa, Chelo, Ester, Manolita, Meluca, Merita, Albina y Salada. Me despido de mis amigos Os Pires y sus familias, Ángeles y Fernando, Ramón y Manoli, Claudio y Carmen. También de los buenos amigos que hice navegando, así como de los primos y de todos los que forman parte de nuestra familia. Muchas gracias a todos y todas por quererme como soy y por acompañarme en los buenos y malos momentos. Ya nos veremos, pero no tengáis prisa, yo ya estoy con Mari.