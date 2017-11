La primera ministra británica, Theresa May, ha nombrado este jueves a Penny Mordaunt como nueva ministra de Cooperación Internacional, en sustitución de Priti Patel, que dimitió el miércoles por ocultar reuniones con altos cargos israelíes.

Con este nombramiento, la jefa del Ejecutivo conservador mantiene el equilibrio de géneros en su Gabinete e, igualmente importante, la proporción de fuerzas en relación al Brexit, ya que, al igual que Patel, la nueva ministra apoyó en el referéndum de 2016 la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Como titular de Cooperación Internacional, Mordaunt, que ganó su primer escaño en 2010 y era secretaria de Estado de discapacitados en el ministerio de Trabajo, gestionará un presupuesto de 13.000 millones de libras (14.600 millones de euros) anuales.

La portavoz de la misma cartera del Partido Laborista —en la oposición—, Kate Osamor, la ha felicitado por el ascenso y ha señalado que su primer reto es "restablecer la integridad de la política británica de cooperación internacional después de los actos de Priti Patel".

Patel dimitió después de que May la obligara a volver antes de lo previsto de un viaje oficial en Uganda para dar explicaciones sobre sus citas no autorizadas con representantes del Gobierno de Israel, incluido el primer ministro, Benjamin Netanyahu, durante unas vacaciones familiares el pasado agosto.

En esas reuniones, de las que el Gobierno asegura no tener constancia, la política tory estuvo acompañada por Lord Stuart Polak, presidente de la organización Amigos Conservadores de Israel, a la que ella también ha pertenecido.

UNA POLÉMICA VISITA A LOS ALTOS DEL GOLÁN

Después de justificar el lunes ante May algunos de esos encuentros, el escándalo se agravó al conocerse que no le había mencionado otras dos citas con miembros del Gobierno israelí, así como una visita a los territorios sirios ocupados de los Altos del Golán, cuyo control por parte de Israel no reconoce el Reino Unido.

Según la prensa, al volver en agosto de ese viaje, Patel pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores británico que valorase apoyar las operaciones humanitarias del Ejército israelí en los Altos del Golán.

La dimisión de Patel, de 45 años, es la segunda de un ministro del Gobierno conservador en una semana, después de que el titular de Defensa, Michael Fallon, dejara el puesto el 1 de noviembre en medio de un escándalo parlamentario por casos de acoso sexual.

EL GOBIERNO DE MAY, CADA VEZ MÁS FRÁGIL

Las dimisiones, junto con la investigación de cargos por los presuntos abusos, han incrementado la fragilidad del Gobierno de May, que carece de mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes y depende del apoyo del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte para aprobar legislación clave.

El Gabinete de la primera ministra está además dividido en torno al enfoque de la negociación del Brexit, que este jueves se ha reanudado con una sexta ronda de conversaciones en Bruselas.

Tras acceder a los Comunes en 2010, Penny Mordaunt, de 44 años, ha ocupado varias secretarías de Estado desde 2014 y previamente cargos dentro del Partido Conservador.

Es conocida por algunos espectadores por su participación ese mismo año en el programa de telerrealidad Splash!, en el que algunos famosos tomaban clases de salto desde trampolín.

Mordaunt, que nació en Torquay (en el suroeste de Inglaterra) pero se crió en Portsmouth, es hija de un militar convertido en maestro y ella misma es reservista de la Marina británica.

Su madre murió cuando tenía 15 años y ella, que tiene un hermano gemelo, se ocupó del hermano menor de ambos.

Para pagarse sus estudios, hizo de ayudante de un mago y en 1995 se licenció en Filosofía por la Universidad inglesa de Reading.

Durante un año de receso, colaboró con orfanatos en Rumanía, lo que al parecer influyó en sus ideas políticas.

En 2004, Mordaunt fue responsable de prensa internacional para la campaña de George W. Bush en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y posteriormente jefa de prensa para otras organizaciones británicas.

Mordaunt, que está emparentada con la actriz Angela Lansbury a través de su abuela, vive con su pareja, el cantante clásico e informático Ian Lyon, y ambos crían gatos siameses.