Una expresentadora de televisión acusa a Kevin Spacey de abusar de su hijo cuando éste tenía 18 años

Kevin Spacey suma a la lista una nueva acusación por abusos sexuales. La expresentadora de televisión Heather Unruh acusa al actor Kevin Spacey de abusar de su hijo cuando éste tenía 18 años en un bar de la isla de Nantucket (Massachusetts, EEUU).

Unruh hizo público los hechos en una rueda de prensa celebrada el jueves 8 de noviembre en Boston (Massachusetts, EEUU). Durante su declaración, la expresentadora de la televisión de Boston, no pudo reprimir las lágrimas mientras contaba que su hijo no sabía que el actor era un "depredador sexual" o que se iba a convertir en "su próxima víctima".

Según el relato de Unruh, Spacey invitó a su hijo a "una copa tras otra" hasta que le emborrachó. Tras esto, cuenta que el actor le introdujo la mano en los pantalones y le agarró de los genitales. También añadió que, a pesar de que su hijo no tenía edad legal para beber, éste le aseguró al intérprete que tenía más de 21 años.

"Fuera o no mayor de 21 años, Kevin Spacey no tenía derecho a agredirle sexualmente. No hubo consentimiento", argumentó Unruh. La expresentadora contó que su hijo logró finalmente escapar del bar después de que el actor fuera un momento al baño.

Unruh también criticó al actor por proclamar públicamente que era homosexual como forma de disculparse ante la denuncia de Anthony Rapp, la primera víctima que le acusó de agresión sexual. "Fue un intento terrible de desviar la atención de lo que eres: un depredador sexual. Tus acciones son criminales", dijo.

Esta acusación es la decimoquinta que recibe el actor después de que el pasado 30 de octubre Anthony Rapp denunciase que había abusado de él cuando tenía 14 años. Tras esas revelaciones, Spacey aseguró que buscará "evaluación y tratamiento". A nivel profesional, Netflix ha roto los lazos con el actor y se ha desvinculado de la producción de House of Cards, en la serie barajan "matar" el personaje y, por ahora, han suspendido el rodaje de la última temporada; el director Ridley Scott ha prescindido de su interpretación en la película All The Money in the World y el proyecto de cinta sobre el escritor Gore Vidal ha caído en el olvido.