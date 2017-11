El diario alemán Der Tagesspiegel ha sorprendido este viernes al publicar la lista de las 33.293 personas que han muerto ahogadas en el Mediterráneo tratando de llegar a las costas de Europa.

"La lista", titula el rotativo bávaro en su portada, donde vemos la imagen de un hombre tratando de salvar la vida en el mar.

A German newspaper has published the names of 33,000 people who have died trying to reach Europe. pic.twitter.com/Y1JFfGBVV2