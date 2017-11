Incredulidad por la adicción de un hombre en 'First Dates'

FIRST DATES

First Dates no deja de sorprender a la hora de elegir a los participantes que pretenden encontrar el amor en el programa de Carlos Sobera en Cuatro.

El equipo de casting ha vuelto encontrar una de esas personas cuya personalidad traspasa la pantalla y se lleva todos los comentarios de los espectadores durante la emisión del espacio televisivo.

Luis ha llegado al restaurante arrasando y ha sorprendido a Lidia Torrent a su llegada. Este joven de 24 años ha confesado que es adicto a la purpurina y que la usa para casi todo: en su consola, en la cama...

Luisito fue emparejado con Mariano, un hombre de 27 años que tras una intensa cita declinó la oportunidad de tener un segundo encuentro con el adicto a la purpurina.

Como era previsible, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Los espectadores han comentado con la etiqueta # FirstDates480 la curiosa adicción a la purpurina Luis. Lo que más ha llamado la atención ha sido lo de ponerla en la cama, que luego para limpiar...

#FirstDates480 "Me gusta llamar la atención ...pero a ver...tampoco tanto". Sí, tanto....purpurina, gafas de Doña Croqueta, camiseta de fresones...😂 — Fernando Abrantes (@fer2365) 10 de noviembre de 2017

Qué horror! Purpurina en la cama??? Con lo difícil que es sacársela de encima!!! #FirstDates480 pic.twitter.com/a30ewCnY9S — Patry (@Patry_sn) 10 de noviembre de 2017

#FirstDates480 que poco para ser feliz,purpurina y punto — posada jamaika (@jamaika553) 10 de noviembre de 2017

Tócate los requesones Luis, estará fino el filtro de la lavadora con la dichosa purpurina @#FirstDates480 pic.twitter.com/Hxb8erNPtL — Galilea (@AquarellaDiMach) 10 de noviembre de 2017

Pues anda q no es difícil limpiar la purpurina!!!! #FirstDates480 — Vane Tirapalla (@Vaneti_rapalla) 10 de noviembre de 2017