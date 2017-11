La magia de Harry Potter ya está a punto de llegar a Madrid... y va a durar más de lo que se pensaba. La muestra Harry Potter: The Exhibition comenzará su andadura en IFEMA el sábado 18 de noviembre y llega con regalo: aunque en principio iba a estar abierta hasta el 28 de enero, la organización ha decidido prorrogarla hasta el 2 de abril.

El motivo: su éxito inmediato y fulgurante. Las entradas se pusieron a la venta el mismo día que se anunció la exposición, el 26 de septiembre. En sus tres primeras semanas se vendieron más de 55.000, y hasta el 15 de noviembre se han despachado nada menos que 150.000, lo que ha sobrepasado las expectativas y ha obligado a la organización a ampliar otros dos meses. Eso unido a las expectativas que han generado las cuatro esculturas mágicas que se pueden ver por todo Madrid.

Los gemelos Weasley (James y Oliver Phelps) en la presentación de 'Harry Potter: The Exhibition' en Madrid.

A presentar la exposición en Madrid acudieron los gemelos Weasley, es decir, los actores James y Oliver Phelps, que contestaron divertidos durante más de 40 minutos las preguntas de los más de 200 periodistas acreditados. Era la quinta vez que los Phelps pasaban por España (las cuatro anteriores para presentar las películas de la saga mágica) y han contado entre risas que sus fans españoles están muy locos, pero "para bien".

"Recuerdo los olores, incluso cosas que creía ya olvidadas", comentaba James Phelps, o Fred Weasley, sobre sus sensaciones al llegar a la exposición, en la que se pueden ver trajes originales de la película, objetos de la saga, varitas mágicas y nueve escenarios de los filmes."Echamos de menos la normalidad que suponía ir a rodar, de lunes a viernes", comentaban, aunque reconocen que no echan de menos teñirse el pelo, como han hecho desde los 14 años. Además, respondían a una de las dudas clásicas de los fans: no, nunca jugaron a intercambiarse los papeles.

También hablaron sobre cómo fue, en este caso para Fred, morir al final de la saga. "Cuando lo leí, pensé: 'Bueno, he tenido días mejores", rememoró —entre las risas de los asistentes—, explicando que lo supo mientras leía el último libro de la saga en un tren durante un viaje a Japón.

El de los Weasley/Phelps ha sido el aperitivo perfecto para abrir boca en una exposición de 1.400 metros cuadrados que permanecerá cuatro meses y medio en la Feria de Madrid, cuyos responsables han asegurado sentirse encantados de abrirse a proyectos como estos. En su andadura por el mundo (la muestra ha pasado por Boston, Nueva York, Singapur, Tokio, París, Bruselas...) la han visto más de cuatro millones de personas y, al ritmo que va, España aportará muchos más visitantes al mundo de la magia.

DATOS PRÁCTICOS

Harry Potter: The Exhibition

- Lugar -

Pabellón 1 de IFEMA.

Metro: Feria de Madrid (línea 8)

Autobuses: 112, 122 y 828

- Fechas -

Del 18 de noviembre de 2017 al 2 de abril de 2018 (prorrogada).

- Horarios de apertura -

Martes, miércoles, jueves y domingo de 10:00 a 20:00. Último pase a las 18:30

Viernes y sábados de 10:00 a 21:00. Último pase a las 19:30

Lunes (excepto festivos, puentes y períodos de vacaciones): cerrado

Entradas: a la venta en Ticketea y en la web de la muestra

- Precios -

Niños de lunes a viernes: 13,90 euros (más gastos de gestión)

Niños en fin de semana, festivo y Navidad: 15,90 euros (más gastos de gestión)

Adultos de lunes a viernes: 16,90 euros (más gastos de gestión)

Adultos en fin de semana, festivo y Navidad: 19,90 euros (más gastos de gestión)

2 adultos + 2 niños de lunes a viernes: 50 euros (más gastos de gestión)

2 adultos + 2 niños en fin de semana, festivo y Navidad: 60 euros (más gastos de gestión)

Audioguías: 6 euros (más gastos de gestión)

Ropero: 1 euro

Harry Potter: The Exhibition en Madrid



