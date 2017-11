Xoel López: "Últimamente parece que te obligan a hacer canciones de política"

Xoel López sigue reinventándose. Después de 14 años en la música, el coruñés primero fue Deluxe y después cambió su nombre artístico a su nombre de pila, algo con lo que asegura sentirse mucho más cómodo.

Su último trabajo, Sueños y Pan, que ve la luz el 17 de noviembre, no tiene nada que ver con las primeras canciones de Deluxe, en inglés y con un sonido más cercano al britpop que a la mezcla de músicas tradicionales de sus últimos trabajos. López asegura que no se arrepiente de nada. Está seguro que su música ha dado un giro hacia lo "onírico" y se ha alejado de la "canción política" a la que asegura verse obligado hoy en día. Xoel López es gallego, madrileño y latinoamericano a la vez. Aunque ante todo sigue siendo músico y no se plantea dejar de serlo.

A pesar de tu trayectoria, tu último trabajo se llama Sueños y Pan, dos cosas que podrían relacionarse con los principiantes. Los sueños y la comida. ¿Cuáles son tus sueños ahora mismo?

Mi sueño es poder seguir dedicándome a lo que más me gusta, poder seguir haciendo de mis sueños mi profesión. Siento que lo he cumplido, pero también lo tengo que regar y mantener cada día, que también tiene su intríngulis. A mi edad y con 14 discos podría entender que es un camino de ida, pero, una vez que te haces preguntas e intentas aclarar los misterios de la vida, el viaje es infinito. La materia prima nunca te falta, por eso no creo que ningún día pare de componer. Quizás si lo decido o lo provoco, pero no por dejarme llevar.

Después de tantos cambios, tanto de sonido como incluso de nombre (de Deluxe a Xoel López), ¿te arrepientes de algo?

No, no me arrepiento de nada. A veces, incluso he sido osado con los cambios. Empecé un proyecto como solista que era Deluxe que me daba respeto, que no miedo, que es diferente. Las decisiones que tomé al principio me han servido para aprender. Por ejemplo, el pseudónimo de Deluxe era un nombre que no me representaba, era una de las propuestas que llevaba a la productora pensando que sacaría un solo disco y, al final, se quedó ahí. No sabía que iba a ir tan bien, pero cuando cambié a Xoel López me sentí mucho más cómodo.

Me parece forzado que no haya ni un solo programa de televisión que refleje la realidad musical, hay festivales llenos de gente y uno o dos programas" Xoel López

En tu último disco incluyes canciones en gallego como Serpes (Serpientes) y también una canción titulada Madrid. ¿Dónde te ubicarías, en Madrid o en Galicia?

Es una representación de mi realidad, no me quiero ceñir a una única cosa. Me siento más identificado con esa idea diversa, plural y compleja. La identidad es una construcción y yo construyo y creo a mi gusto, lo que me da la gana. Se puede ser muy gallego, madrileño y, por qué no, parte de Latinoamérica como me siento ahora.

Aunque tampoco te has llegado a identificar mucho con tu ciudad, A Coruña, como sí ha hecho Iván Ferreiro con Vigo.

Sí he fardado mucho de ciudad, pero el hecho de que hubiese una movida musical viguesa ha ayudado mucho a Iván a identificarse con eso, a que fuese más fácil de entender por el resto de la gente. Yo no he hecho referencias a muchos grupos locales, por eso mismo, porque fuera de ahí no se entendería. Pero Coruña como ciudad sí que me ha enriquecido mucho a nivel lírico y estoy orgulloso de ello.

Y si tuvieses que dedicar una canción a a tragedia de los incendios de Galicia, ¿cuál sería?

Una canción no sé si dedicaría, porque yo en mis temas dejo que fluyan las cosas, no me centro en hacer canciones cosas concretas. De hecho, creo que mis canciones son cada vez más oníricas. Como ciudadano me parece horrible lo que sucedió y me afecta igual o más que a cualquiera siendo gallego, todavía más. Sin embargo, creo que sería difícil plantearme escribir solo de oficio y hacer canciones sobre algo concreto. Son cosas que me tienen que salir. Las cuestiones sociales y políticas están incluidas en mis canciones, pero entrelíneas, igual que pasa con el amor y la muerte.

¿Prefieres mantener tu estilo ahora mismo a mojarte con la actualidad social directamente?

He sido más explícito en otra época, va cambiando. Por ejemplo, en Los jóvenes mueren antes de tiempo (2005) fue un disco que pasó más desapercibido y sí tenía un toque más reivindicativo. Lo que pasa es que en 2005 no tenía tanta repercusión, ni se le daba tanta importancia, pero ahora parece que te obligan: "Oye, a ver cuándo haces una canción de política" o "a ver cuándo te metes con Rajoy". A lo mejor lo hago en mi día a día, tengo mi planteamiento político de creer en la diversidad, pero otro tema es la acción política de los partidos.

La identidad es una construcción y yo construyo y creo a mi gusto, lo que me da la gana" Xoel López

Ahora mismo, la escena musical alternativa está en auge, hay numerosos grupos, festivales, etc. Como uno de los pioneros de este movimiento en España, ¿a qué crees que se debe?

Creo que en el caso de la industria independiente es algo que ha emergido desde abajo. Tuve la suerte de verlo de cerca, a finales de los 90 de ver cómo toda la escena musical y de festivales ha ido creciendo. Me acuerdo de lo que era el Sonorama al principio y ahora veo cómo ha cambiado a nivel de infraestructura. Este movimiento también lo han favorecido las comunicaciones. La facilidad de comunicación hace que haya más diversidad musical, que haya propuestas de varios focos de atención y no solo de uno. Yo no me planteaba entrar en el círculo comercial ni vivir de la música y, gracias al auge inicial del movimiento alternativo, pude encontrar un lugar intermedio.

¿Y se nota en el apoyo por parte del público y de las instituciones?

No, no hay ningún apoyo de nadie. A nivel artístico, he tirado de mí mismo, de mi gente y de mi propio equipo. No le debo nada a nadie.

Viendo la programación de la televisión, la música está prácticamente ausente en la parrilla. ¿Qué opinas de la presencia de la música en la televisión?

Me parece fatal, ni siquiera refleja una realidad. Me parece forzado que no haya ni un solo programa que refleje estas músicas. Hay Operación Triunfo, que está muy bien y yo lo respeto, pero Los Conciertos de Radio 3 a las mil y no llegan a cubrir la realidad. Es solo un programa y son festivales llenos de gente con grupos que muchas veces la gente no conoce. Hablo no solo de la escena alternativa, sino de todas las músicas. Lo digo no para que nos saquen de la indigencia, ya nos hemos hecho a nosotros mismos, pero que al menos reflejen lo que sucede. No sé cuándo va a pasar, pero creo que tendría que ser ya. Está en el ambiente y creo que es una cuestión de tiempo que suceda, si no la negación ya sería enfermiza.

En este disco incluyes una canción junto a Miren Iza, Frutos, pero no sueles incluir canciones con otros artistas, aunque sí colaboras con ellos fuera de tus trabajos, ¿por qué?

Es cierto que en mis discos no hay duetos en los que canto con otro artista, ni como Xoel López, ni como Deluxe. Suele ser más en discos de otros artistas o en directos. En el caso de Frutos, la compuse pensando en una voz femenina y Miren es una artista muy importante, una compositora con mucha experiencia que me ha servido para aprender mucho de ella. Aunque no creo que haya que meter en tu disco a alguien para aprender de él, tengo proyectos comunitarios como la coral de La Caravana Americana, pero mis discos me los reservo para mí.

Y después de una carrera tan extensa, ¿cuáles son tus expectativas para la gira de Sueños y Pan?

Quiero afianzar mi relación con América Latina, voy a visitar México, Colombia, Argentina... con quienes hasta ahora tengo un vínculo personal, sentimental y lírico. Me gustaría que se entendiera mi disco como algo transoceánico; tanto este como la estela de los anteriores merecen un lugar allí.