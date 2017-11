Los Mossos de Escuadra alertan del último timo del maquillaje

La cuenta oficial de Twitter de Los Mossos de Escuadra ha publicado en su cuenta de Twitter una advertencia sobre un timo que está circulando por WhatsApp.

Según la publicación de la policía catalana, se está moviendo por WhatsApp un mensaje en el que te regalan un cofre de maquillaje de una conocida marca si accedes a un enlace en el que se asegura que podrías ganar paquete de productos.

"No piques y no entres en el enlace, podría ser un virus o un malware", asegura.

Un malware es un programa maligno que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un sistema de información sin el conocimiento de su propietario.

🚨 Circula aquest missatge per #WhatsApp en què et regalen un cofre de maquillatge. No piquis i no segueixis l'enllaç, podria ser un virus o #malware pic.twitter.com/2b99uSMjNA