Morrisey defiende a Harvey Weinstein y Kevin Spacey

Cada vez que Morrisey se pronuncia sobre un tema de actualidad, la polémica está servida. Esta vez ha hablado sobre las víctimas de los abusos en Hollywood y no ha dejado a nadie indiferente. Según las declaraciones del cantante en una entrevista publicada este sábado en el diario alemán Spiegel, Kevin Spacey está siendo "acusado injustamente" y considera "ridículo" que hayan eliminado al actor de su próxima película junto a Ridley Scott.

Aunque excantante de los Smiths comenzó su entrevista asegurando que "las violaciones son asquerosas y cualquier ataque psicológico es repugnante", también dijo que los términos abuso y acoso "han llegado demasiado lejos". "Hoy en día a cualquiera que diga 'me gustas' se le acusa de acoso", comentó el artista.

El británico se pronunció abiertamente sobre los supuestos abusos de Kevin Spacey y la denuncia del actor Anthony Rapp de la que dijo: "No me suena muy creíble". Anthony Rapp acusó a Spacey el pasado 30 de octubre de intentar abusar de él en una fiesta en casa del protagonista de House of Cards en 1986 cuando Rapp tenía 14 años y Spacey, 26.

El cantante también aseguró no haber vivido situaciones similares en su juventud. "Siempre he sido consciente de lo que podía pasar, cuando estás en la habitación de alguien sabes adónde te puede llevar", argumentó el artista. Además, acusó a los padres de Rapp de no estar pendientes de su hijo: "Hasta donde sé, él estaba en una habitación con un chico de 14 años. Kevin Spacey tenía 26 y el niño, 14. Cabe preguntarse dónde estaban los padres del niño y si el niño no sabía lo que ocurriría".

El británico también se pronunció sobre los presuntos abusos de Harvey Weinstein —el primer gran escándalo sexual de Hollywood—, destapados por The New York Times y The New Yorker. Más de 50 mujeres acusan al productor de abusos sexuales y violaciones. "Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero le siguen el rollo", comentó refiriéndose a las actrices que subían a las habitaciones de hotel del productor. "Después les da vergüenza o asco y dicen: '¡Oh, me han atacado!", añadió.

"Si todo fuese bien y tuviesen una carrera exitosa, no hablarían de ello", sentenció el cantante en referencia a algunos nombres como Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Angelina Jolie o Juliette Binoche, que han denunciado los abusos de Weinstein. "Odio las violaciones, pero observando las circunstancias se puede pensar que la persona que se considera una víctima está simplemente decepcionada", detalló el Morrisey.

Además, Morrisey comparó la situación de acoso en el cine con la industria de la música donde era común que los líderes de las bandas se acostaran con fans jóvenes. "A lo largo de la historia de la música rock ha habido músicos que se han acostado con groupies", declaró dejando claro que él nunca lo había hecho: "¿Por qué no están todos en la cárcel ahora?".