Todo lo que se sabe sobre la misteriosa desaparición del submarino argentino

Este jueves se cumplen seis días desde la última vez que se tuvo contacto con el submarino argentino ARA "San Juan". Desde entonces no se sabe nada sobre su paradero: desapareció en su viaje de regreso al Mar del Plata. Dentro del sumergible se encuentran 44 tripulantes, entre ellos la primera oficial submarinista de Sudamérica, Eliana Krawczyk. Su desaparición es todo un misterio... No hay ni una pista sobre dónde puede estar, sobre lo que ha podido pasar.

Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

¿QUÉ HA OCURRIDO?

Imagen de archivo del submarino ARA

El submarino zarpó hace nueve días de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y se esperaba que llegara el domingo pasado a Mar del Plata, 400 km al sur, su apostadero habitual. Según el protocolo, en tiempos de paz la tripulación tiene que comunicarse con la base dos veces al día, por lo que la búsqueda del "ARA San Juan" se inició el jueves, más de 24 horas después de su última comunicación.

El submarino había reportado una falla en las baterías antes de perderse el contacto por lo cual el comando de la fuerza le había indicado que cambie la ruta y regrese a Mar del Plata, según ha explicado Gabriel Galeazzi, jefe de la Base Naval de esa ciudad.

Galeazzi ha aclarado, no obstante, que no se puede asociar la avería a una emergencia, ya que el contacto siguiente fue normal. Lo que se desconoce es la magnitud del fallo y si ha afectado o no a su capacidad de propulsión o de emerger.

Sin salir a la superficie el "ARA San Juan" tiene capacidad de oxígeno para su tripulación por siete días y siete noches.

¿QUIÉN VA A BORDO?

44 tripulantes, entre ellos la primera oficial submarinista de Sudamérica, Eliana Krawczyk y varios padres de niños pequeños. Es, según fuentes oficiales, una experimentada tripulación.

La mayoría vive en Mar del Plata, ciudad portuaria y mayor balneario de Argentina, donde la Base Naval se ha transformado en el epicentro de la angustiosa espera de los familiares, que, pese a todo, no pierden la esperanza.

¿EN QUÉ PUNTO ESTÁN LAS TAREAS DE BÚSQUEDA?

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Uruguay han sumado equipos a la tarea de búsqueda que encabeza Argentina.

El presidente argentino, Mauricio Macri, ha comunicado la máxima involucración que hay en la búsqueda.

Estamos comprometidos a utilizar todos los recursos nacionales e internacionales que sean necesarios para hallar al submarino ARA San Juan lo antes posible. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 18 de noviembre de 2017

Este martes la búsqueda se ha reforzado gracias una mejora de las adversas condiciones climáticas que dificultaban la tarea de buques y aeronaves. Las previsiones meteorológicas indican que a partir de hoy empieza a calmarse el fuerte viento del sudeste que ha soplado en los últimos días sobre el Atlántico en medio de un fuerte temporal que ha provocado olas de cinco y seis metros. Esta situación climatológica hacía casi imposible la tarea de búsqueda en la superficie del mar.

Hasta el momento han sido permanentes las exploraciones aéreas y ha habido capítulos de falsas esperanzas. Tras haberse ilusionado con dos indicios que resultaron negativos en los últimos días, la incertidumbre se ha ido transformando en angustia.

Un ruido desde el fondo del mar, que había sido registrado el martes por buques argentinos, generó ilusión por algunas horas pero finalmente se desechó que proviniera del submarino.

Un día antes habían sido la noticia, luego descartada, de siete llamadas satelitales cortas y de baja señal la que por varias horas había encendido una luz de esperanza sobre la suerte de los tripulantes, entre ellos la primera oficial submarinista de Sudamérica.