Esta mujer se lleva el mayor corte de la historia de 'First Dates' a cuenta de su pelo: "Cuando tengas tiempo te haces las mechas"

Un auténtico 'tierra, trágame'. Diego, un peluquero valenciano de 60 años, le ha pegado uno de los mayores cortes de la historia del programa First Dates —de Cuatro— a Isabel, de 54. No ha hecho falta que la cita avanzase mucho para que el hombre le soltara un zasca de esos que hielan la sangre.

El embarazoso momento se ha producido cuando Diego le ha dicho a Isabel que es peluquero profesional. Ella, muy feliz por la noticia, se ha venido arriba poniendo el foco en su larga melena. La escena se ha desarrollado tal que así:

- Diego. La peluquería para mí es un porcentaje muy elevado para estar bien. - Isabel. A mí me viene de maravilla y siempre es carísimo. Qué pelazo tengo. ¿Verdad? - Diego. Cuando tengas tiempo TE HACES LAS MECHAS, porque lo llevas para hacer... o cuando tengas dinero, o vente a Valencia y te las hago yo. Te las regalo. - Isabel (sin saber dónde meterse). Escucha, me las he hecho yo. - Diego (si no quieres caldo...). ¡Así van!

El peluquero ha explicado luego ante la cámara que le gusta "tener al lado una mujer con imagen": "Evidentemente es mi trabajo. Sería inviable llevar al lado una mujer con mala imagen. Es que además me gusta".

No conforme con el primer cortazo, Diego ha vuelto a la carga minutos después, metiéndose en un jardín del que no ha sabido salir precisamente airoso:

- Diego. Me habría gustado tener una cita con una persona de tu edad, pero una señora... - Isabel. Yo también soy una señora. - Diego. No, me refiero de aspecto. No es tu caso...

En ese momento, se ha abierto la veda. E Isabel no ha desaprovechado la ocasión: "Yo para mí, y voy a ser sincera, para qué nos vamos a andar con rodeos, me pareces más mayor de lo que yo tenía previsto", ha afirmado la mujer.

"Cuando ella me ha expresado su manera de verme, que me veía mayor, no me ha mosqueado mucho, me ha fastidiado del todo. Me ha molestado muchísimo", ha expresado ante la cámara Diego, visiblemente molesto.

Pese a todo, y pese a lo que podría caber dentro de toda lógica, Isabel sí ha querido tener una segunda cita para conocerse, y Diego le ha correspondido porque "es una persona interesante": "Nos vemos ya", se han despedido.

Cuando una cita no deja de sumar puntos acaba siendo mortal de necesidad tener una segunda para ver si todo pudiera funcionar de verdad #FirstDates490 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/pSqqPadUPe — First dates (@firstdates_tv) 23 de noviembre de 2017

