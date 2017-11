🔴 DIRECTO: El 71% de los catalanes querría un pacto entre Moncloa y Generalitat después del 21-D

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado hoy "absurdo pretender que Cataluña salga de la Unión Europea" y ve también "fuera de lugar" la propuesta que ha hecho el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de hacer un referéndum sobre esta posibilidad.

"El señor Puigdemont que diga lo que le parece oportuno e inconveniente, pero ahora tiene que hablar la gente y no él", ha dicho Rajoy recordando la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas tras presentar en un desayuno informativo junto al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, Rajoy ha subrayado además que la UE es la región del mundo "con mayor nivel de democracia, libertad y derechos humanos" y "la mejor" en términos de atención a las personas o del estado de bienestar.

Puigdemont destaca que "la prioridad es el diálogo y la negociación" y esto requiere "bilateralidad", pero alerta de que esto no excluye otras posibilidades, como la vía unilateral.

"Sobre todo cuando enfrente tenemos un Estado que actúa unilateralmente", ha afirmado Puigdemont en alusión al 155, y ha añadido sobre el Estado español, al que acusa de crear un "estado de miedo" antes de votar, que los independentistas no pueden renunciar "si el Estado no ha renunciado a su unilateralidad".

También ha considerado que la declaración unilateral de independencia "no ha sido desautorizada por nadie", que el resultado del 1-O "es vigente", y que "es lo mismo votar al PSC, que PP, que Ciudadanos", partidos a los que ha pedido que, en caso de perder el 21D, anulen esa misma noche el 155.

Puigdemont ha calificado a Rajoy de "autor intelectual" de la fuga empresarial de Cataluña y reniega de los incentivos exigidos por éstas para volver, prometidos ya por el PP.

" Parece que con ello están incentivando que se acaben de ir las empresas: 'Váyanse que, cuando vuelvan, les daremos incentivos fiscales'. ¿ Esta es la política del PP para estimular la economía?", se pregunta.

El expresident asegura que, a pesar de los rumores, "Cataluña es una economía robusta y solvente", y advierte que los socios europeos "muy contentos no están" porque la estrategia de debilitar económicamente a Cataluña también ha tocado a España y, por tanto, a la UE.

"Los países nórdicos que están un poco cansados ​​de pagar facturas del sur", ha añadido.

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha cargado contra el CNI y el Estado central tras las revelaciones de que el CNI conocía al imán de Ripoll que estuvo detrás del atentado en La Rambla y Cambrils en agosto.

Puigdemont: "No sabem si la deslleialtat del CNI ha impedit evitar un atemptat i molts morts"

En una entrevista en Elnacional.cat, Puigdemont ha señalado que ahora no se puede confiar en la Inteligencia española ni las fuerzas de seguridad centrales, después de esos datos. "¿ Está garantizada la seguridad de los catalanes en manos de este servicio de información y esta policía española? ¿ No la garantizaban mejor los Mossos que ahora están intervenidos?", plantea.

"Qué se demostrará dentro de tres meses sobre la Operación Cataluña? Yo, por si acaso, recomendaría a la gente que fuera muy prudente a la hora de creer según qué versiones de España", añade Puigdemont.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dejado claro en un desayuno informativo que no pactará con independentistas, específicamente no con ERC.

La gente de izquierdas de verdad tiene claro que la nuestra es la única candidatura de izquierdas no nacionalista que se presenta en Catalunya. Nuestra candidatura no es complaciente con el independentismo.

Iceta sobre los pactos de gobierno: "No he visto ninguna encuesta en el que la suma de PSC, PP y Ciudadanos dé mayoría. Es que hay algunos vendiendo la piel del oso antes de cazarla" "Yo le diría a Arrimadas que me votara a mí"