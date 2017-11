Semana tras semana, Amaia Romero sale invariablemente entre los tres favoritos de Operación Triunfo 2017. En la quinta gala, compartió ese honor con Cepeda (que, al final, acabó nominado) y con Alfred, que finalmente fue elegido como el concursante más querido del público (otra vez). Pero Amaia siempre está ahí y hay motivos claros para que eso ocurra: desde su voz hasta su capacidad interpretativa en el escenario pero, sobre todo, su naturalidad.

El lunes 27 de noviembre, en la quinta gala, dio buena muestra de ello cuando Roberto Leal fue a presentar su actuación junto a Roi. Juntos interpretaron Shape of you, un tema de Ed Sheeran, con una guitarra como único acompañamiento. La actuación fue espectacular, pero lo que levantó a España del sofá no fue eso (o no solo), sino la entrevista previa de Leal a Amaia y Roi. Cuando Leal les preguntaba si la semana había ido bien, ambos afirmaban que sí... aunque Amaia tuvo una salida digna de ella misma y de nadie más: "Qué bien... Aunque yo me estoy haciendo un pis... Buah..."

Afortunadamente, los responsables del programa tuvieron compasión de Amaia y el presentador permitió que saliese del plató durante un par de minutos (largos...) para aliviarse, mientras él charlaba con Roi.

Amaia yéndose a mear en directo, en prime time, y delante de millones de espectadores #OTGala5 pic.twitter.com/cjKzEPwWSR — Amaia Haciendo Cosas (@QueHaceAmaia) 27 de noviembre de 2017

La necesidad fisiológica de Amaia y su posterior salida dio pie a toda clase de comentarios, chistes, memes y chascarrillos en Twitter, donde el programa y muchos de sus concursantes y canciones estuvieron entre los temas más comentados a lo largo de la noche. Amaia se hacía pis... y España se meaba de risa con ella.

todos los concursantes: *se dejan la piel en el escenario*

españa: ...

amaia: me hago pis

españa: pic.twitter.com/fe8m9iJn5R — j (@hxllands) 27 de noviembre de 2017

Hola España soy Amaia, voy a ganar la edición... os oigo. Rober, voy a hacer pis! Hasta luego Mari Carmen #Gala5OT pic.twitter.com/o5mQVqO1XO — Eduardo Vizcaíno (@EduPerez91) 27 de noviembre de 2017

Ojalá Eurovision 2018 parándose porque Amaia tiene que hacer pis #OTGala5 — sober (@manulapuente) 27 de noviembre de 2017

Historia de España:



-Los aspersores



-Las habitaciones



-Amaia se hace pis y se va de plato



ENORME 😂 #OTGala5 — jara de aiteda 🌸 (@AnitaJaraFan) 27 de noviembre de 2017

¿Pausas para que Amaia vaya a hacer pis? SÍ. Todas las pausas. Parad el primetime. Poned infomercials de La Tienda en Casa, lo que haga falta. https://t.co/RgQTeeznFf — beyonsesa — (@beyonsesa) 27 de noviembre de 2017

Parar el prime para ir a mear dos minutos antes del momento más importante de la semana solo podía hacerlo Amaia I de España. #OTGala5 pic.twitter.com/B7HUcS50q7 — BuzzFeed España (@BuzzFeedEspana) 27 de noviembre de 2017

Si Amaia quiere ir a mear SE PARA UN PROGRAMA EN PRIME TIME PARA QUE VAYA A MEAR. #Gala5OT pic.twitter.com/RvpKMVkBj7 — Bárbara M. (@Barramare) 27 de noviembre de 2017

Historia de España: Amaia interrumpe un programa en directo a las 0:24 de la noche para mear Y A TODOS NOS PARECE BIEN PORQUE ELLA ES LA REINA #otgala5 — Curro 👑🌹💎 🐍 (@Currikitaum) 27 de noviembre de 2017