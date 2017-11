¿Hubo beso entre Alfred y Amaia en 'Operación Triunfo'?

Alfred y Amaia se han convertido en una versión mejorada de Bisbal y Chenoa. Almaia, como se les conoce entre los espectadores de Operación Triunfo 2017 han dejado multitud de momentos míticos que son muy compartidos en redes sociales. Gracias a la emisión en directo a través de YouTube los espectadores han vivido junto a Alfred y Amaia todo su relación.

En la quinta gala los dos volvieron a deleitar al público con uno de sus momentazos. Alfred, Amaia y Cepeda fueron los tres favoritos del público, pero fue Alfred el que finalmente se salvó gracias al favor del público. Cuando Roberto Leal lo anunció, la pareja se fundió en un beso pero ahora las redes están dudando: ¿Fue en la mejilla o fue en la boca?

El pelo de Amaia impidió ver el momento pero los tuiteros lo tienen muy claro: hubo beso y Almaia es real.

Mira, una cosa os digo, espero que Amaia y Alfred se hayan dado cuenta de que lo sabemos todxs y que sean naturales, que no se escondan ni se contengan y sean felices. #OTGala5 @OT_Oficial

Me gustaria a mi saber donde besa Amaia a Alfred cuando le eligen favorito #OTGala5

Y parece que Alfred tiene la bendición de la familia de Amaia.

Mamá de Amaia: Angela me dice que te diga que Alfred le encanta

Amaia: Madre mia

...

Roberto: Alfred que le caes muy bien a la madre de Amaia

Alfred: Que bien, que bien... me alegra un monton



ME LOS COMO #OTGala5 pic.twitter.com/di9Squd4O7