El rifirrafe entre May y Trump en Twitter por las publicaciones islamófobas del presidente

Donald Trump se ha vuelto a lucir en Twitter. Esta vez ha sido retuiteando vídeos con contenido islamófobo publicados por un grupo británico de extrema derecha. Este gesto ha despertado la indignación en Reino Unido. Y la propia primera ministra Theresa May ha contestado al presidente.

Los vídeos, publicados por Jayda Fransen, vicepresidenta de Britain First (Gran Bretaña Primero), muestran a unos supuestos musulmanes con actitudes agresivas bajo títulos como "inmigrante musulman golpea a un chico holandés con muletas" o describen a una mafia islamista que empuja a un adolescente desde un techo.

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq — Jayda Fransen (@JaydaBF) 28 de noviembre de 2017

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP 29 de noviembre de 2017

En un tercer video otro presunto musulmán derriba y destruye una estatua de la Virgen María, una grabación que está en YouTube desde 2013 y viene descrita como la destrucción de un ícono por parte de un yihadista en Siria.

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017

Britain First, creado en 2011 y conocido por montar piquetes afuera de las mezquitas, ha fracasado en varias elecciones en Reino Unido y para el Parlamento Europeo. Fransen fue declarada culpable el año pasado por el delito de odio después de insultar a una mujer musulmana que usaba un velo conocido como hijab.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha estimado por su lado que la veracidad de los videos no era el tema. "La amenaza es real, es de eso de lo que habla el presidente: de la necesidad de seguridad nacional y de los gastos militares. Son cosas muy reales. No hay nada de falso en esos asuntos".

Aunque Trump se ha limitado a retuitear los videos sin hacer comentarios, su acción ha despertado rápidamente críticas en Reino Unido, incluida la primera ministra Theresa May y varios diputados opositores.

"Los británicos rechazan unánimemente la retórica sesgada de la extrema derecha, que es la antítesis de los valores que este país representa: decencia, tolerancia y respeto. Es un error que el presidente haya hecho esto", ha dicho el vocero de May.

Horas más tarde, Trump ha fustigado a May por sus criticismo. "Theresa @theresamay, no te centres en mí, céntrate en el destructivo Terrorismo Islámico Radical que tiene lugar en el Reino Unido. A nosotros nos va de lo mejor", ha escrito el dirigente en Twitter.

.@Theresa_May, don't focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de noviembre de 2017

Una condena a Trump también provino del viudo de la diputada Jo Cox -quien fue asesinada por un grupo de extrema derecha el año pasado: "Trump legitimó a la extrema derecha en su propio país, ahora trata de hacerlo en el nuestro", ha dicho Brendan Cox. "Difundir el odio tiene sus consecuencias y el presidente debería avergonzarse de sí mismo", ha agregado.

Trump has legitimised the far right in his own country, now he's trying to do it in ours. Spreading hatred has consequences & the President should be ashamed of himself. — Brendan Cox (@MrBrendanCox) 29 de noviembre de 2017

El diputado opositor laborista David Lammy ha considerado que Trump "promueve un grupo fascista, racista y de extremo odio, cuyos líderes han sido arrestados y condenados". "No es un aliado o amigo nuestro", ha acotado.

Trump sharing Britain First. Let that sink in. The President of the United States is promoting a fascist, racist, extremist hate group whose leaders have been arrested and convicted. He is no ally or friend of ours. @realDonaldTrump you are not welcome in my country and my city. — David Lammy (@DavidLammy) 29 de noviembre de 2017

Mientras, el diputado Stephen Doughty, también del Partido Laborista, ha dicho que los videos son "altamente incendiarios", y su colega Yvette Cooper ha considerado que Trump le dio a Fransen una "enorme plataforma".

Este miércoles, Fransen y Paul Goldin, líder de Britain First, debían comparecer ante una corte por el antejuicio en un caso relacionado al uso de "palabras o comportamientos amenazantes, abusivos o insultantes" durante un discurso que la mujer dio en Belfast.

Las intervenciones de Trump en la política y relaciones exteriores de Reino Unido han tensado la relación, históricamente estrecha, entre ambas naciones. En anteriores oportunidades, el mandatario estadounidense enfureció a las autoridades británicas con sus tuits sobre el terrorismo en ese país.