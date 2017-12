Ya es oficial: el representante de España en 2018 saldrá de Operación Triunfo 2017. De Amaia, Alfred o Aitana (los tres favoritos oficiales) de la edición hasta Mimi, Juan Antonio, Thalia... que fueron los primeros expulsados, todos tienen papeletas para entrar en la rifa eurovisiva. Roberto Leal (y la web de RTVE una hora antes que él) anunció anoche que uno de los jóvenes participantes del talent show de La1 acudirá a Lisboa el 12 de mayo para representar a TVE en la cita eurovisiva.

Lo que no se ha aclarado aún es cómo será elegido, pero no parece probable que el ganador del concurso vaya directamente a Eurovisión 2018, sino que seguramente habrá una elección previa. En cualquier caso, y en el ecuador del concurso, Amaia se perfila como una de las participantes con más posibilidades de ganar e incluso de ir a Eurovisión.

Pero ¿qué canción podría interpretar la pamplonesa si acudiera al concurso? Lo cierto es que temas como Do it for your lover (de Manel Navarro en 2017) ni Amanecer (de Edurne, en 2015) no cuadran demasiado con su estilo. De ahí que el lunes por la noche, cuando había un puñadito de posibilidades de que fuera ella la representante de Eurovisión, la cantante Zahara se postulara para echarle una mano:

La relación entre Amaia y Zahara no es nueva: la triunfita cantó Con las ganas —uno de los temas más reconocidos de la cantante jiennense— junto a Aitana (la otra gran favorita) en la cuarta gala porque ellas mismas la pidieron en la Academia. Entonces, Zahara alabó la actuación de las dos jóvenes incluso en un vídeo que se pudo ver durante la gala. Ahora, su propuesta ha recibido más de 6.500 me gusta y 3.400 retuits.

Ahora, Zahara se ofrece a escribirle un tema(zo) a Amaia... y no está sola. Barei, que representó a España en Eurovisión en 2016 con Say Yay! y que visitó la Academia de OT esta semana (hablándoles de temas muy pegados a la realidad, que todos agradecieron), le echó un capote a Zahara y se autopropuso para echarle una mano. Y las dos tan contentas.

Podemos hacerla entre las tres :) — 🦖 (@zaharapop) 5 de diciembre de 2017

Cómo no, rápidamente empezaron a caer los mensajes de apoyo. A Amaia, a Zahara, a Barei y a ese tándem eurovisivo tan perfecto.

Con las ganas... 🤤 — La vecina rubia (@lavecinarubia) 5 de diciembre de 2017

También puedes componérsela aunque no vaya. pic.twitter.com/JHeW6XLh2H — Nachete Stonem (@enestonem) 4 de diciembre de 2017

Y TODO TWITTER DE EXCURSIÓN A PORTUGAL — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 5 de diciembre de 2017

Por favor, petición oficial en https://t.co/kRXA3Zpu1b — 10 de abril. (@alberttofuensa) 4 de diciembre de 2017