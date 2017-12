La organización juvenil de la izquierda anticapitalista Arran, vinculada a la CUP, ha colgado este miércoles una imagen en su cuenta de Twitter, en la que aparece una Constitución española ardiendo. "Aquí estamos, Pablo Iglesias, celebrando el "consenso de 1978" #VivaLaConstitucion", se lee junto a un gif en el que se ve la primera página del articulado que rige el país en llamas.

Además, los miembros de la organización en Cerdanyola (Barcelona) ya publicaron el martes un vídeo en su propia cuenta de Twitter en el que aparecen dos militantes quemando la Constitución y arrancando la página del artículo 155.

UN 'RECADO'

El mensaje de los jóvenes de la CUP se interpreta como una evidente crítica al líder de Podemos por acudir a los actos de celebración del 39º aniversario de la Carta Magna en el Congreso de los Diputados, algo que la formación morada no hizo el año pasado.

Iglesias y otros destacados dirigentes de su grupo parlamentario, como Irene Montero, han decidido acudir a la recepción porque "la situación es lo suficientemente grave" como para plantear que esos debates "se tienen que producir".

Habría que llegar a tres grandes acuerdos de país: uno sobre el modelo social, ahora roto, que garantice los derechos sociales; un nuevo acuerdo territorial, que exige que se sienten y dialoguen quienes piensan distinto; y un gran acuerdo frente a la corrupción 👇 pic.twitter.com/JoQx4Npeb6 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de diciembre de 2017

5 propuestas claras para reformar la Constitución 👇 pic.twitter.com/wjeyMeZYQ0 — Irene Montero (@Irene_Montero_) 6 de diciembre de 2017