La frase de Dulceida que se le ha vuelto en contra en su visita a 'Operación Triunfo 2017'

Dulceida ha visitado este martes la Academia de Operación Triunfo 2017. La instagramer ha compartido un rato con los concursantes y ha compartido con ellos sus reflexiones acerca de la fama y de los posibles haters con los que se encontrarán al término del programa.

Desde que se anunció, la visita de Dulceida había generado mucha polémica en redes sociales, donde las opiniones aparecen divididas en dos: los que consideraban que la influencer no pintaba nada en el centro de formación y los que pensaban que debería dársele una oportunidad. Los Javis, profesores en esta edición, defendieron su presencia en el programa.

Tras su visita, las opiniones siguen divididas:

Si os digo que Dulceida me ha sorprendido gratamente en la visita que les ha hecho me matáis no #OTDirecto12D