'Youthquake', la palabra del año según el diccionario de Oxford

El diccionario Oxford elige anualmente término que resume las preocupaciones e intereses del año que acaba. En 2015 fue emoji y en 2016, post-verdad. En 2017, la palabra escogida mezcla la política y el espíritu juvenil. El término seleccionado ha sido youthquake, que se podría definir como "el poder de la generación millenial" y que aúna en un mismo vocablo los conceptos juventud (youth) y terremoto (quake).

Según el diccionario Oxford, youthquake se puede definir como "un cambio cultural, político o social importante que parte de las acciones o la influencia de la gente joven".

