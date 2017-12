La triste queja de Javier Cámara tras lo que le ha ocurrido en un avión

El actor Javier Cámara ha compartido en redes un mensaje narrando lo que le ha sucedido mientras viajaba en avión.

Cámara, que ha participado en dos de las series más importantes de los últimos años, Narcos (Netflix) y El joven Papa (HBO).

Debido a su trabajo Cámara viaja mucho y los aviones forman parte de su día a día, pero su último viaje no ha sido todo lo placentero que esperaba: "Un tipo, se cree que no le veo, me saca una foto, se cree discreto, y sigue el pasillo del avión sin contemplaciones".

"Impune, él, con su teléfono y su cara de última generación. Quizá he engordado, y más que nunca me siento un elefante cazado. Ahí. Esperando el disparo", denuncia el actor.

Rápidamente, sus seguidores han ido a mandarle mensajes de apoyo.

Javier, la mala educación es una lacra de difícil erradicación. Falta de respeto absoluta. — ana cañadillas (@acanadillas) 16 de diciembre de 2017

Hay que decirlo para que no siga siendo impune y torpe, porque el tipo también era torpe, muy torpe, seguro. — Daniel Puchol Bogani (@DaniPuchol) 16 de diciembre de 2017

Viva la intimidad y la falta de respecto 😠😠 — spinkysm (@SPINKYSM) 16 de diciembre de 2017

Mucha tecnología y muy poca educación. — PATRY (@AYRUNA) 16 de diciembre de 2017