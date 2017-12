Todas las frases que tuvo que escuchar Moderna de Pueblo en 'Amigas y conocidas'

Raquel Córcoles, más conocida como Moderna de Pueblo, acudió el pasado viernes al programa de TVE Amigas y Conocidas, el espacio matinal presentado por Inés Ballester.

Lo que al principio iba a ser una entrevista promocional se convirtió en una incómoda charla en la que Córcoles tuvo casi que defenderse por sus viñetas y por el contenido de Idiotizadas, su último libro.

Nada más empezar, desde el programa emitieron un pequeño reportaje sobre la obra de Moderna, a la vuelta, Ballester preguntó: "¿Qué es lo que nos idiotiza?". La dibujante quiso explicar que su nuevo libro trataba de reflejar los estereotipos femeninos en personajes como Gordinieves, en ese momento la presentadora dijo: "Pero tú vas monísima, muy correctita".

Esto fue sólo el principio, esta son algunas de las frases que tuvo que escuchar Moderna de Pueblo en la entrevista, en la que participaron Francine Gálvez, Isabel San Sebastián, Rosa Villacastín y Silvia Tarragona.

Cuando Moderna de Pueblo dijo que las mujeres tienen la presión social de estar guapas a todas horas, Silvia Tarragona respondió: "Muchas mujeres también se duchan, se peinan y salen de casa".

"Muchas tenemos la presión de esa media hora de más para sentirnos seguras", replicó Córcoles.

"Me dejas alucinada. Dibujas un tipo de mujer que yo no me encuentro por la calle, ni las hijas de mis amigas. Yo creo que ya las educan para ir a la universidad y para ser independientes", aseguró Rosa Villacastín.

"El aspecto físico es cada vez más importante para todo el mundo, incluidos los chicos. Ahora nadie acepta que un señor se quede calvo y gordo", dijo Isabel San Sebastián.

Después de que Moderna de Pueblo ejemplificase las diferencias entre el liderazgo de un hombre y el de una mujer, Villacastín incidió en que "no conocía el mundo" que ella estaba retratando.

"En el mundo real", respondió Francine Gálvez.

"Yo soy mi propio hombre. Mi propio hombre pasa por ser yo misma. Estos estereotipos me parecen demodé", incidió Tarragona.

Según Villacastín, ahora las mujeres "exigen" más a los hombres que muestren sus sentimientos, a lo que San Sebastián respondió: "En el trabajo nadie llora, ni un hombre ni una mujer ni nada. En el trabajo hay que ser profesional y ya está".

Ante el hecho de que sea una mujer la que cuando se enamora tiene que dejarlo todo por un hombre, San Sebastián interpeló directamente a Moderna de Pueblo: "Si un hombre te conociera a ti lo dejaría todo", dijo después de asegurar que habría que dejar "algo de romanticismo" en los cuentos.

Y la gran frase final la dejó Isabel San Sebastián. "Sólo me apoyan mujeres. Yo estoy aquí gracias a un montón de tías que me han leído", aseguró Moderna de Pueblo. "Qué va, tú estás aquí porque el jefe que es hombre te ha traído", respondió San Sebastián.