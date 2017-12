El final inesperado (y viral) del test de drogas de la Guardia Civil a este joven

Una fría mañana de diciembre. Control de drogas de la Guardia Civil. Al menos una decena de periodistas que preparan las imágenes para el tradicional reportaje sobre la seguridad vial en Navidad. Un joven que se somete a la prueba de los agentes y un final totalmente inesperado.

Esos son los ingredientes del vídeo viral que ha tomado el relevo al fenómeno de los expertos en hipotecas de Periodista Digital: cientos de miles de reproducciones en unas horas. La verdad es que el vídeo lo tiene todo para el éxito.

En primer lugar, conciencia social. El protagonista asegura que estos controles "le parecen muy bien". En segundo lugar: pensamiento crítico. "Quizás el momento no es por la mañana porque yo tengo que hacer cosas y es por la noche cuando se cometen más excesos". En tercer lugar, sorpresa. O quizás sería mejor decir: Sorpresón.

esto es mágico ✨ pic.twitter.com/10c9zHsNlN — Padri White Trash (@Padrinomc) 19 de diciembre de 2017

Después de reconocer que es la primera vez que se somete a un test de drogas y dejar caer, con una media sonrisa, que las drogas "afectan mucho más" a la conducción que el alcohol, hace su aparición el segundo protagonista del vídeo, el guardia civil que le ha practicado la prueba, con su frase lapidaria: "Pues mira das positivo en cocaína".

Lo que viene después no desmerece al resto del vídeo. El joven, estupefacto, dice que "hace un montón" que no consume y, a las preguntas de los periodistas, puntualiza que "por lo menos una semana". A la vista de que no tiene escapatoria, suelta un "Pues ya tenemos reportaje" que pasará a la historia.