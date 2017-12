Estas son las nuevas palabras que encontrarás en la actualización del diccionario de la RAE

Con un total de 3345 modificaciones la Real Academia Española (RAE) ha actualizado su diccionario online. Entre esos cambios se incluyen también nuevas palabras, un total de 62, que se han sumado a la lista por su uso continuado.

Algunas provenientes del habla coloquial como postureo, que hace referencia a una "actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción"; buenismo que hace referencia a una persona que "ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia"; o chusmear que se emplea en Sudamérica para "hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos".

La RAE también ha añadido algunas palabras adaptadas al castellano de otros idiomas como container, ataché o táper, procedentes del inglés y el francés.

Además, ha corregido algunos artículos o acepciones como sexo débil, que en la anterior edición significaba "conjunto de mujeres" y al que se ha añadido la aclaración "una intención despectiva o discriminatoria".

Amusia. f. Med. Incapacidad de reconocer o reproducir tonos o ritmos musicales.

Antagonizar. intr. 1. Ser antagonista. Discrepan o antagonizan con su política. tr. 2. Bioquím. Dicho de un compuesto: Disminuir la actividad de otro. 3. Fisiol. Dicho de un músculo: Bloquear mediante su contracción la acción de otro músculo.

Aporofobia. f. cult. Fobia a las personas pobres o desfavorecidas.

Asana. m. En ciertos tipos de yoga, postura corporal.

Ataché. m. y f. 1. agregado (funcionario diplomático). m. 2. Maletín para llevar documentos.

Audiolibro. m. Grabación sonora del texto de un libro.

Audiología. f. Med. Disciplina que estudia la audición y sus trastornos.

Audiólogo, ga. m. y f. Med. Especialista en audiología.

Autólogo, ga. adj. Med. Que se obtiene del mismo individuo que lo recibe. Transfusión autóloga. Trasplante autólogo.

Bicatenario, ria. adj. Bioquím. Que está formado por dos cadenas. ADN bicatenario.

Biocida. adj. Quím. Que destruye seres vivos, particularmente los perjudiciales para el ser humano. Apl. a una sustancia o a un producto.

Bioenergía. f. 1. Biol. Energía obtenida a partir de la biomasa. 2. Psicol. Terapia que busca el equilibrio de la persona a través de su energía vital.

Bocas. m. y f. coloq. Esp. bocazas.

Buenismo. m. Actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia.

Buenista. adj. 1. Que actúa con buenismo. 2. Perteneciente o relativo al buenismo.

Calefactable. adj. Que puede calefactarse. Retrovisores calefactables. Guantes calefactables.

Calefactar. tr. calefaccionar.

Chakra. m. En el hinduismo y algunas filosofías orientales, cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas.

Chusmear. intr. 1. coloq. Arg., Par. y Ur. Hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. ¿Otra vez están chusmeando sobre los vecinos? 2. coloq. Arg., Hond., Par. y Ur. Husmear, fisgar, curiosear. Estuve chusmeando un poco en la habitación. Se puso a chusmear mi ropa en el armario. tr. 3. coloq. Arg., Par. y Ur. Contar algo con indiscreción o malicia. Le chusmeó todo lo sucedido.

Clicar. intr. En informática, hacer clic en una zona interactiva de la pantalla. Clicar en la ventana. Clicar en la opción de "pagar". Clicar este icono.

Cliquear. intr. En informática, clicar.

Cliqueo. m. En informática, acción de cliquear.

Compostador, ra. adj. 1. Que composta. m. 2. Recipiente para compostar. f. 3. compostador.

Compostar. tr. Transformar residuos orgánicos en compost.

Compostera. f. compostador.

Compostero. m. compostador.

Container. m. 1. contenedor1. 2. Barco destinado al transporte de mercancías en contenedores.

Contaje. m. Acción y efecto de contar (‖ numerar o computar). Contaje de niños escolarizados.

Continentalidad. f. 1. Conjunto de las características propias del clima continental. 2. Carácter continental.

Contraincendios. adj. Que combate los incendios. Brigada, aviones contraincendios.

Cracker. m. y f. Inform. pirata informático.

Cubicaje. m. 1. Geom. Acción y efecto de cubicar. 2. Dep. y Mec. cilindrada.

Cupular1. adj. 1. Perteneciente o relativo a la cúpula. 2. Arq. Con forma de cúpula.

Cupular2. tr. Arq. Cubrir con cúpula. Iglesia hermosamente cupulada.

Deportivamente. adv. Con deportividad.

Desalador, ra. adj. 1. Que desala1. f. 2. desalinizadora.

Diagramador, ra. m. y f. Persona que se dedica a la diagramación.

Discinesia. f. 1. Med. Falta de coordinación muscular en los movimientos. 2. Med. Movimiento involuntario de alguna parte del cuerpo.

Dispersante. adj. 1. Que dispersa o sirve para dispersar. 2. Fís. y Quím. Que produce dispersión.

Especismo. m. 1. Discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. 2. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio.

Especista. adj. 1. Perteneciente o relativo al especismo. ‖ 2. Partidario del especismo. Apl. a pers.

Fair play. m. Juego limpio.

Halal. adj. 1. Dicho de la carne: Procedente de un animal sacrificado según los ritos prescritos por el Corán. 2. Dicho de un menú, de un producto alimenticio, etc.: Que no está elaborado con carne de cerdo ni con carne no halal y que no contiene alcohol ni conservantes. 3. Dicho de un establecimiento: Que vende o sirve productos halal.

Holter. m. 1. Med. Prueba diagnóstica en la que un dispositivo registra en un monitor durante varias horas la actividad del corazón de un paciente por medio de electrodos colocados en su torso. 2. Med. monitor Holter. 3. Med. Gráfico resultante de un holter.

Hummus. m. Pasta de garbanzos, típica de la cocina árabe, aderezada generalmente con aceite de oliva, zumo de limón, crema de sésamo y ajo.

Imafronte. m. Arq. Fachada que se levanta a los pies de una iglesia o una catedral, opuesta a la cabecera.

Kosher. adj. 1. Dicho de un producto alimenticio, una comida, un menú, etc.: Obtenido o preparado según los preceptos del judaísmo. 2. Dicho de un establecimiento: Que vende o sirve productos kosher.

Latino2 , na. adj. 1. latinoamericano. Apl. a pers. 2. Dicho de una persona: Que es de origen latinoamericano o hispánico y vive en los Estados Unidos de América.

Minicasino. m. Esp. Establecimiento o zona de un establecimiento donde se pueden practicar algunos juegos de azar.

Monocatenario, ria. adj. Bioquím. Que está formado por una sola cadena. ARN monocatenario.

Murano. m. Cristal fino procedente de Murano, isla de Italia.

Niguatoso, sa. adj. Ven. Dicho de una persona o de un animal: Que tiene muchas niguas.

Notas. m. y f. coloq. Esp. nota (persona a la que le gusta llamar la atención).

Pinqui. m. Esp. Prenda femenina que cubre la planta, el talón y los dedos del pie, y que se pone para proteger este del calzado.

Porro4. m. 1. Música y canto originarios de la costa norte de Colombia, con influencia de los ritmos africanos. ‖ 2. Baile que se ejecuta al compás del porro.

Postureo. m. coloq. Esp. Actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción.

Posverdad. f. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad.

Sharía. f. Ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación.

Táper. m. Recipiente de plástico con cierre hermético, que se usa para guardar o llevar alimentos.

Umma. f. Comunidad de los creyentes del islam.

Vallenato. m. 1. Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. 2. Baile que se ejecuta al ritmo del vallenato.