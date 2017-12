Pese a la celebración del Mundial de Clubes en el Bernabéu, el Madrid ha pasado una mala tarde en Chamartín, donde ha caído por 0-3 frente al Barcelona en el primer 'clásico' liguero de la temporada.

Su capitán, Sergio Ramos, tampoco ha tenido un buen día y lo ha demostrado en el minuto 58 con esta agresión a Luis Suárez, delantero uruguayo del Barcelona.

Una acción por la que ha visto la tarjeta amarilla, pero que para Ramos no ha sido para tanto. "En Barcelona dirán que he de ir a prisión con Puigdemont. Voy al choque y me lo quito de encima, pero en ningún momento tengo intención de darle", ha dicho el central andaluz a los periodistas tras el partido.

En cuanto a la falta de puntería una vez más, Ramos remarcó que no quieren "señalar" ningún aspecto. "Quizás hay partidos que estamos más acertados y en otros menos. Es un año inolvidable y es mérito de todos, hay que cosas que no están tan bien, pero no vamos a señalar ni la falta de gol ni la precisión. Si lo dice el míster, hay que respetarlo", declaró.