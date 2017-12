Susto en la Academia de OT por lo que todo el mundo ha visto en directo

Menudo susto se han llevado los seguidores de Operación Triunfo que estaban viendo el Canal 24 Horas en YouTube.

En plena clase de baile, una alarma ha sorprendido a los triunfitos y les ha dejado con cara de pasmo. "¿Se está escuchando una alarma, no?", comentó Aitana.

En ese momento, la profesora paró la clase y todos se quedaron escuchando. Las caras de terror iban aumentando entre los concursantes hasta que Roi, con sarcasmo, comentó: "Santos Inocentes".

Sin embargo, en el rostro de algunos se veía la angustia por lo que sonaba.

Instantes después, la emisión se suspendió, provocando la inquietud de los seguidores del concurso.

Ala que fuerte, que me acaban de decir lo de la alarma!! Eeh con mis niños estos sustos no eh!! Estos sustos NO!! @OT_Oficial #OTDirecto23D