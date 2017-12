Confiesa sus problemas sexuales en 'First Dates' y esta mujer le da una lección que le deja con la boca abierta

Marta, de 57 años, lo tenía clarísimo. Acudía al programa First Dates de Cuatro en busca de alguien cariñoso, sencillo y, sobretodo, muy activo en lo sexual.

Marta es una mujer con batería inagotable, así que si Gaetano resulta ser un potro incontrolable habremos dado en el clavo #FirstDates516 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/40Kbt4fRvh 25 de diciembre de 2017

Para comprobar si Gaetano, de 65, era el hombre que buscaba, Marta no se anduvo por las ramas: "¿Y el sexo actualmente?", preguntó abiertamente la mujer a su cita.

La respuesta del hombre no terminó de convencer a la mujer: "Yo poco, qué quieres que te diga. Porque le cuesta más levantar... Las cosas claras".

Ante estas palabras, Marta, lejos de tirar la toalla, dio una lección de positivismo que su cita agradeció (y mucho): "Se piensan que para que haya un sexo agradable tiene que haber una erección total. Pues no. El sexo también se puede disfrutar de muchas maneras", afirmó la mujer.

Ante esa muestra de confianza, el hombre profundizó en el asunto: "Yo no sé si decírtelo. Las últimas dos veces que me he acostado con una mujer no me ha funcionado", explicó Gaetano, quien afirmó que "los hombres, si no nos funciona, pensamos que no valemos un pimiento".

Marta continuó mostrando su confianza plena en su cita: "Pienso que sí valemos. Pienso que es algo que podemos superar juntos. Es cuestión de ganas, de sentirte bien con una persona", argumentó Marta.

La sinceridad de la pareja dio sus frutos, y a la hora de tener un acercamiento, ninguno de los dos se lo ha pensado dos veces, dándose un beso de película: "El beso ha sido un beso como Dios manda, con la boca abierta y la lengua bien, muy bien", ha sentenciado Gaetano.

¿¡Pero habéis visto semejante beso!? No nos extraña que Gaetano y Marta quieran una segunda cita #FirstDates516 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/xupX6Sy92e — First dates (@firstdates_tv) 25 de diciembre de 2017

