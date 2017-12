El tremendo error de una mujer que denunció una infidelidad en redes y se ha vuelto viral

De vez en cuando, las redes sociales muestran su faceta más humana: se organizan para atender y prestar ayuda a las víctimas de una catástrofe, convierten en viral algún mensaje desesperado o una buena causa... e incluso intervienen para impedir una injusticia o una infidelidad. Esto último es lo que creyó estar haciendo Rebeca, pero en realidad estaba cometiendo un tremendo error que se ha vuelto viral.

Esta estudiante universitaria se encontraba en una cafetería del campus, miró a la mesa de al lado y pensó que estaba asistiendo a una infidelidad. Ni corta ni perezosa, escribió este mensaje a la chica supuestamente engañada, llamada Jasmine.

"Hola. Sé que no nos conocemos, sólo nos seguimos por Twitter desde hace un tiempo. Vamos a la misma universidad. Pero creo que este chico es tu novio en la biblioteca por las fotos vuestras que he visto. Está con una chica y está siendo muy efusivo con ella.

No sabía si debía escribirte y cómo contártelo, pero me han engañado antes y, de chica a chica, prefiero saber.

Espero que esto no cause muchos problemas. Me siento mal pero creo que habría sido peor presenciarlo y no decir nada, ¿comprendes?

Dime si quieres que peleé con él. Estaré por aquí un rato".

Eso es solidaridad. El problema es que Rebeca estaba muy equivocada, como la propia Jasmine se encargó de aclarar:

So my boyfriend has a identical twin brother and someone thought my boyfriend was cheating on me but it was really his brother and his girlfriend 😂😂😂 thanks for having my back though girl ✊️ pic.twitter.com/kp3d4D6dmZ