Las Estrellas Michelin son uno de los mayores reconocimientos que pueden recibir los restaurantes de todo el mundo. Los mejores cocineros del mundo pugnan cada año porque los críticos de la legendaria guía gastronómica salgan felices de sus locales. Pero el premio también tiene un lado muy oscuro, y lo ejemplifica Jerome Brochot.

Este cocinero francés ha devuelto la estrella Michelin que le fue concedida a su restaurante. Su historia ha sido revelada por The New York Times, donde explica que su decisión no tiene que ver con la arrogancia o la soberbia, sino con el más puro pragmatismo: no se lo puede permitir.

El cocinero escribió en noviembre a la Guía Michelin para pedir que le sacaran de su lista: no podía seguir pagando por el personal, el instrumental y las materias primas que es preciso tener para estar a la altura de los precios de un negocio con una estrella.

La situación de Brochot tiene que ver con la crisis que vive la zona de Francia en la que está enclavado su restaurante, un paraje minero de la Borgoña donde el paro asciende al 21%.

La drástica decisión de Brochot, aunque rara, no carece de precedentes. Los casos que se conocen, en todo caso, han sido protagonizados por chefs de tres estrellas, que renuncian al reconocimiento porque no pueden soportar la presión económica que supone. El de Brochot es el único caso que se conoce de restaurante de una estrella que la devuelve.