Trump organiza un concurso para "coronar al rey de las noticias falsas"

La incesante cruzada contra los medios de comunicación del presidente de EEUU, Donald Trump, lo ha llevado a alumbrar una nueva ocurrencia: un concurso para "coronar al rey de las noticias falsas", promovido entre sus seguidores a través de la web de su campaña para las elecciones de 2020. En ella propone que voten a tres candidaturas: las cadenas televisivas CNN y ABC y la revista Time.

En el concurso, en forma de encuesta, insta a los participantes a "puntuar la mayor noticia falsa de 2017" con tres opciones por noticia: "falsa", "más falsa" y "la más falsa". Las tres noticias que "concursan" para el "premio" de Trump son informaciones que estos medios rectificaron tras su publicación.

La noticia de ABC data del 1 de diciembre, cuando publicó que el exasesor de la Casa Blanca Michael Flynn había llegado a un acuerdo para declarar que fue el propio Trump quien lo presionó para que estableciera contacto con el Kremlin durante la campaña de los comicios de 2016.

La de CNN fue una "exclusiva" de agosto en la que informaba de que Wikileaks había mostrado a Donald Trump Jr., el mayor de los hijos del presidente, los documentos que iba a filtrar sobre la demócrata Hillary Clinton días antes de su publicación en la campaña del año pasado.

Finalmente, la revista Time también rectificó una publicación, en este caso del día de la investidura de Trump, el 20 de enero, en la que informó de que el presidente había ordenado retirar un busto del activista Martin Luther King del Despacho Oval.

Desde que lanzó su candidatura a la nominación presidencial republicana en 2015, Trump ha promovido una campaña de descrédito contra la mayoría de medios estadounidenses, a los que acusa de "deshonestos", de estar al servicio de los intereses de la oposición y de publicar "noticias falsas". En sus prolíficos tuits ha llegado a plantear "desafiar las licencias" de los medios de comunicación:

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!