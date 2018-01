El tuit que resume a la perfección lo que te va a pasar con la llegada de 2018

Si eres de los que todavía escribes en papel o de los que no tiene más remedio que hacerlo, seguro que te sientes absolutamente identificado con lo que viene a continuación.

Porque muchos piensan que cambiar de año no tiene que significar necesariamente cambiar nada en sus vidas.

Pero no es así.

Y si no que se lo digan a quienes nos dirigíamos al principio, esa gente que cada día tiene que escribir la fecha y, al final, poner el año.

Y que "en las próximas semanas", como indica este tuit de la cuenta @_youhadonejob1, vivirán alguna que otra vez momentos como este:

The next few weeks. pic.twitter.com/I9wm4Rcjjx