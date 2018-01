La aplaudida reflexión de Pepa Bueno tras las últimas noticias sobre Diana Quer

La periodista de la Cadena SER Pepa Bueno ha publicado en Twitter una breve pero contundente reflexión sobre el asesinato de la joven madrileña Diana Quer.

Lo ha hecho a raíz de las últimas informaciones publicadas sobre la declaración del asesino confeso, José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', que, según informa El País, aseguró a la Guardia Civil que intentó violar a Diana y que, ante su resistencia, la estranguló.

"Si no te resistes, te ponen un detective para ver "qué vida llevas". Qué dolor Diana", ha comentado Bueno relacionando este caso con el de la joven víctima de una violación grupal en los sanfermines de 2016 por parte de 'La Manada'.

Un mensaje que ha recibido numerosas respuestas aplaudiendo la reflexión:

Y no reaccionamos!! No sirve un minuto en la plaza de algunos ayuntamientos

No se puede seguir así. No te resistes te violan, pero no es delito porque te has dejado. Te resistes, te matan. La presunción de inocencia por delante. Buena conducta y en na a la calle a por otra.