Laura Escanes publicó hace unos días en Instagram una fotografía en la que se la veía desnuda y de espaldas sobre una cama. La imagen tenía un marcado carácter publicitario y no habría ido más allá de no ser por el comentario de una mujer sobre el físico de la influencer y mujer de Risto Mejide.

La mujer vio "lorzas" en esta imagen:

Y su comentario desató las iras de Escanes, que no dudó en darle una contundente contestación:

De verdad cielo, fíjate en otras cosas y no te obsesiones con el cuerpo de las mujeres u hombres que ves por la calle o en fotos. Cada cuerpo es un mundo. Lorzas dice. Yo digo mala educación. Y como dice @ristomejide lo mío se podría cambiar en un gimnasio (si quisiera y me viera mal de salud) lo tuyo me temo que no (aunque espero que sí, por el bien de todos).

Laura Escanes