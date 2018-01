El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a los palestinos con congelar las ayudas si no están dispuestos a negociar la paz con los israelíes, al considerar que no muestran "ningún aprecio o respeto" por los "cientos de millones de dólares" que reciben cada año.

Horas después de cargar contra Pakistán y anunciar una revisión de la ayuda, Trump ha extendido también sus críticas a otros actores internacionales. "Por ejemplo, pagamos a los palestinos cientos de millones de dólares cada año y no recibimos ningún aprecio o respeto", ha asegurado en Twitter.

"Ni siquiera quieren negociar el tan esperado tratado de paz con Israel", ha criticado Trump, que precisamente se ha visto envuelto en la polémica al reconocer en diciembre Jerusalén como capital israelí, en contra del criterio de los palestinos y de la gran mayoría de la comunidad internacional, incluida la ONU.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don't even want to negotiate a long overdue...

Según Trump, Jerusalén, "la parte más dura de la negociación", está ahora "fuera de la mesa". Los palestinos, sin embargo, "ya no quieren hablar de paz, por lo que por qué deberíamos realizar ningún pago masivo en el futuro", ha añadido el mandatario norteamericano.

Trump no ha detallado las posibles consecuencias de este aviso, pero la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, sugirió poco antes que estaba en duda la contribución norteamericana con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?