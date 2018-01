Jesé Rodríguez ha aparcado su faceta como futbolista profesional para estar al lado de su hijo pequeño, Nyan. El niño padece una grave enfermedad desde su nacimiento y los médicos llevan meses trabajando por su recuperación. Según publica Marca, el pequeño ha sido trasladado recientemente al Hospital La Paz de Madrid desde Las Palmas, donde había estado ingresado hasta ahora.

El diario deportivo también cita unas palabras del futbolista grancanario a su entorno, que dan medida del sufrimiento por el que está atravesando la familia: "Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo". Nyan está a punto de cumplir siete meses y es el tercer hijo de Jesé, el primero con su actual pareja, Aurah.

En su última publicación en Instagram, el futbolista aparece junto al niño y lo acompaña de este texto: "Es increíble cómo alguien tan pequeñito Puede hacer sentir algo tan gigantesco ❤🙏🏼👏 A seguir luchando junto a ti 👪 #babyNyan".

En esa foto, Nyan aparece sin la intubación con la que aparecía en la desgarradora imagen compartida por el futbolista en septiembre:

"Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es MENTIRA. Eres lo mejor que le ha podido pasar. Cada día a tu lado aprendo de ti, tú fuerza, tus ganas, tu actitud de no rendirte, tu ternura , tu seriedad para lo pequeñito que eres, tu forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante, en fin muchas cosas que me llenan mi corazón dentro de lo malo de la situación, aún así siempre me darás felicidad gracias NYAN", decía el texto que Jesé escribió entonces.

La historia del pequeño de los hijos del delantero grancanario se conoce poco después de que David Silva revelase que su alejamiento de los terrenos de juego en las últimas semanas se debe al nacimiento de su hijo como "prematuro extremo".