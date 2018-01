Cachondeo con la reacción de este chico mientras su hermano le hacía una foto

Conseguir la mejor foto con la que triunfar en las redes sociales es una tarea ardua, y a veces, hay que pedir ayuda a otro para conseguirlo. Eso fue lo que hizo el hermano de Elías, que pensó que era una buena idea recurrir a su hermano mayor para que le hiciese una foto luciendo la pose "de moda". Pero como todos los que tienen hermanos sabrán, el humor entre ellos se puede ir de las manos.

El usuario llamado @EliasMarCast decidió subir el making off de la instantánea a Twitter y se ha convertido en viral. La publicación tiene más de 37.000 me gusta y 38.000 retuits.

Mi hermano me pide que le haga una foto y sucede esto pic.twitter.com/QVlKg7ThDd

Y como a veces sucede en estos casos, algunas de las respuestas son incluso mejores que la publicación inicial. El hermano de Elías quiso hacerse la mejor foto y las redes le han echado una mano para conseguirlo. He aquí algunos ejemplos:

I have the magic. Look pic.twitter.com/X6PE5OpvPr