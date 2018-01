Rosa Díez difunde un bulo sobre la Guardia Civil y Twitter no perdona

Rosa Díez ha compartido este domingo una portada falsa de la revista 'Time' en la que se elegía a la Guardia Civil como "la policía más eficiente del mundo".

No contenta con hacerlo, Díez, exlíder de UPyD, ha escrito este comentario junto a la imagen: "La Guardia Civil es según la revista TIME la mejor policia del mundo. ¡Esa si que es una buena imagen de la Marca España! Gracias, hombres y mujeres de verde, por estar siempre ahí, al servicio de los españoles!! Orgullo".

Y aunque después ha reconocido que no era real, aun así Twitter no ha tenido piedad:

Me dicen que la portada no es real... Bueno, me la han mandado como tal; y la he compartido porque lo que si es real es la competencia y entrega de la Guardia Civil. Portadas al margen, son los mejores!!! https://t.co/IRhJdRLnie