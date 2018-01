El accidente de un petrolero en China hace temer una catástrofe ambiental

Las autoridades chinas temen que el choque entre un petrolero iraní y un carguero hongkonés en el Mar Oriental de China provoque una catástrofe ambiental si se produce una fuga masiva de crudo. Han informado de que ya se ha producido un vertido -del que no han precisado su extensión- que tratan de limpiar. Mientras, continúan las labores de rescate de las treinta dos personas, treinta iraníes y dos bengalíes, desaparecidas tras el siniestro.

La colisión tuvo lugar el sábado a las 8 de la tarde hora local, a 160 millas (257 kilómetros) al este del estuario del río Yangtsé, enmarcado por la ciudad china de Shanghái, y las provincias de Jiangsu (al sur) y Zhejiang (al norte), según la agencia oficial de noticias china Xinhua.

El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores Lu Kang ha asegurado este lunes que los equipos de rescate han logrado localizar un cuerpo, aunque todavía no ha sido identificado. La televisión oficial CCTV distribuyó este lunes unas imágenes en las que se ve la gran magnitud del fuego ocasionado, que ha estado activo durante horas, y a varias embarcaciones de rescate intentando sofocarlo.

This video from @CGTNOfficial shows the ongoing search and rescue operation for 32 missing crew members after a Panama-registered oil taker and a Hong Kong cargo ship collided off the east China coast pic.twitter.com/HUKkVAMgly