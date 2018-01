Grandes zonas de España están en alerta por nieve. El Angliru, una empinada montaña asturiana, se cerró la carretera este fin de semana, pero eso no arredró a siete amigos que se subieron a un 4x4 de cinco plazas vestidos con playeras y camiseta y se fueron de madrugada monte arriba.

Cinco horas después, completamente cercados por la nieve y sin poder descender por las laderas porque no llevaban cadenas ni nada contra el hielo, llamaron al 112 para que lo socorrieran. La pareja que los atendió les cantó las 40 y los ridiculizó por la absurda aventura.

Suben al Angliru en pleno temporal y pasa esto, me parto los huevos 😂 pic.twitter.com/jrORFQ38FL

Los chavales se mosquearon con el servicio de emergencias y exigieron al hombre al otro lado de la línea que les diera sus datos, presumiblemente para denunciarlo. Sin inmutarse, les sugirió que bajaran andando cuando amaneciera, que es lo que finalmente hicieron.

Twitter ha machacado de forma inmisericorde al grupo de amigos por su imprudencia y chulería.

A ver si sabemos de que hablamos Que coño hacían en el Angliru, a las DOS de la mañana en chandal y playeros???? Si ni la quitanieves pudo subir por ellos.......Multa por ir 7 en un coche de 5, multa por pasarse la valla que cortaba la carretera etc etc. OLE EL 112 ASTURIAS

Jajajaja "4x4 16". Jajajaja hay que ser soplapollas para subir al Angliru así. Anyway, lo suyo es rescatarlos y cobrarles 50.000 euritos. Y reírse de ellos luego bastante. https://t.co/gWrRfZL7KE

- No debimos subir al Angliru sin cadenas, Rose. - Es un 4x4 con bloqueos y con todo. pic.twitter.com/kEFCq6SXTQ

El Angliru no es Puerto, es una montaña a la que se sube y se baja por la misma zona. Arriba solo tiene una zona recreativa, y debes bajar por las mismas pendientes que subiste. Acojona subirlo de día y en verano, en invierno y de noche no se le ocurre a nadie.

Me imagino a uno de los del Angliru preguntando al resto: "¿alguien sabe cuál es el número del 112?"

Lo típico que vas a subir al Angliru en gayumbos un día de alerta por nevadas y te mosqueas porque la voz del tipo del 112 que lleva recibidas 1000 llamadas no tiene un tono lo bastante musical.

Y todavía más completo el audio del Angliru. Hicieron más de 40 llamadas al servicio de emergencia. CUARENTA. Ya no era emergencia, era tocar los cojones. "Que llamen a la UME", dicen. Sí, guapo, pa tus pelotas se moviliza el ejército. https://t.co/fhaDH4c1nv

Si eres un imbécil que sube al Angliru de noche, en alerta, nevando y sin ropa ni cadenas, pasar una noche aislado en el coche es lo mejor que te puede pasar, no te quejes y no pongas en peligro a más personas por tu inconsciencia

😂No hay huevos a subir al Angliru a las 4 de la mañana con alerta de temporal? 😡Qué no hay huevos...mira, voy a subir con camiseta, chanclas y sin cadenas. 😍Una medalla para el jefe de sala del 112

1. Subes el Angliru nevando que pa' eso tienes un 4x4 tó wapo 2. Sigue nevando y te das cuenta de que no puedes bajar porque resbala (inimaginable con pendientes del 24%) 3. Llamas al 112 y te pones farruco 4. Te dicen que bajes andando y te niegas porque vas en playeras pic.twitter.com/hwYbm1ZAd3

De madrugada, nevando, por un camino de cabras asfaltado, en playeras, pero si me quedo atrapado en el Angliru el 112 se tiene que jugar la vida para que yo no me empape las zapatillas en la nieve. Los estragos de la LOGSE. pic.twitter.com/aRYXbKWC4D