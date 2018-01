Así se ve porno en el mundo

Corría el año 2000 cuando Joey, uno de los personajes de la popular serie Friends, pronunciaba esta frase: "Acabo de entrar en Internet y, tío, ¡ahí hay un montón de porno!".

Y no se equivocaba. 17 años después, los datos son contundentes, como muestra el extenso informe anual que ha publicado Pornhub, una de las páginas porno más visitadas en todo el mundo. Sólo el año pasado, esta página contabilizó 28.500 millones de visitas, 25.000 millones de búsquedas y 4 millones de vídeos subidos.

Para hacernos una idea, podríamos vivir 68 años viendo porno sin parar si reprodujéramos todos los vídeos que se subieron a esta página sólo en 2017.

Pero antes de que te pongas manos a la obra, ¿sabes cómo consumimos toda esa cantidad de pornografía en Internet?

Los datos demuestran que en cada país los intereses son distintos y que la cosa de estimular el onanismo varía en función del género y también de la edad.

Observemos las tendencias globales. Por ejemplo, las búsquedas que lo han petado este año. En 2017 el feminismo ha sido protagonista y eso se ha trasladado al porno, ya que la búsqueda "porno para mujeres" ha sido la que más ha crecido respecto a 2016.

Le siguen Ricky y Morty, la popular serie de dibujos animados, y el Fidget Spinner, el juguete que se puso de moda en 2017 y con el que, suponemos, se pueden hacer virguerías.

Sin embargo, los términos más buscados siguen siendo los clásicos. "Lésbico", "hentai" y "MILF" (madre que me f... eso) copan el 'top 3' de búsquedas, por delante de "madrastra" y "hermanastra"; mientras que las categorías más vistas son "lésbico", "MILF", "ebony", "hentai" y "japonesa".

Acercando el foco, podemos saber qué es lo que prefieren las mujeres y los hombres.

Según el informe de Pornhub, los términos más buscados por las mujeres son "lésbico", "tijereta lésbica", "trío", "hentai" y "japonés".

Los hombres, por su parte, se decantan por los términos "MILF", "madrastra", "japonesa", "hentai" y "madre".

En cuanto a categorías, las más visitadas por las mujeres son "lésbico", "trío" y "polla grande", mientras que las más visitadas por los hombres son "japonesas", "ebony" y "MILF".

El informe de Pornhub también tiene espacio para el orgullo patrio, ya que un actor español lidera la clasificación de los actores porno más buscados.

Se trata de Jordi El Niño Polla, que supera a Mandingo (cuyo nombre no deja mucho espacio a la imaginación) y a Johnny Sins (Juanito Pecados, en español).

En cuanto a actrices, la más buscada es Riley Reid, que sube tres puestos respecto al 2016 y cuyos vídeos han recibido la friolera de más de 500 millones de visitas. Por detrás de ella se sitúan Mia Khalifa, con más de 400 millones de visualizaciones y Lisa Ann, con 279 millones de visualizaciones.

Si crees que en tu país se consume mucho porno, salvo que seas estadounidense, estás muy equivocado. Ya que, según el informe de Pornhub, Estados Unidos lidera esta clasificación por delante de Reino Unido y la India.

El estudio de Pornhub es tan exhaustivo que nos permite saber hasta cuánto tiempo de media se consume porno en cada país.

De este modo, vemos que la media mundial de tiempo que la gente se pasa viendo porno es de casi 10 minutos (9:59) y que el país donde sus habitantes se pasan más tiempo de media dándole al asunto es Filipinas, con 13 minutos y 28 segundos.

Entre los que menos tardan en lo que sea que haga cada uno al ver porno están Rusia y Japón, con menos de 8 minutos de media.

No es tampoco una eternidad que digamos porque, entre otras cosas, le dedicamos tiempo al porno en momentos muy puntuales.

Según Pornhub, nos gusta ver porno bien entrada la noche porque las horas con más tráfico son la medianoche, las 23:00 de la noche y la 1 de la madrugada. Y una curiosidad: otra hora 'pico' de consumo de porno son las 16:00 horas (¿antes de la siesta, quizás?).

Además, tampoco es que veamos porno todos los días de la semana. El domingo es el más popular mientras que el viernes, el que menos.

Otro mito que disipa el informe de Pornhub es que el porno sea algo sólo para jóvenes. De hecho, un 35% del tráfico procede de gente mayor de 35 años y un 18%, de personas mayores de 45.

La edad media de consumo de porno a nivel mundial es de 35 años, siendo la mayoría de consumidores gente que tiene entre 25 y 34 años.

Y una curiosidad: a partir de los 45 años el término más buscado es MILF.

Por cierto, quizás estés leyendo este reportaje a través de tu teléfono móvil. ¿Verías porno también en él?

Si te parece una locura, has de saber que es mucho más común de lo que parece y que, además, es una tendencia al alza.

Como puedes observar en el gráfico bajo estas líneas, un 67% del tráfico mundial procede del teléfono móvil, lo que supone un 5% más respecto a 2016. Y sólo un 24% ve porno a través del ordenador, un 4% menos que el año anterior. A través de la tablet el consumo es de un 9%, lo que supone que entre móvil y tablet, el tráfico es del 76%.

Otro aspecto que llama la atención del estudio de Pornhub es cómo afecta la realidad al consumo de porno, tanto para bien como para mal.

Por ejemplo, los famosos más buscados son Kim Kardashian, Selena Gómez y la youtuber Lena the plug. Pero también se cuelan algunos que han sido noticia el pasado año, como Meghan Markle, futura esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, y la decimocuarta 'celebritie' más buscada en 2017. Las búsquedas de su nombre aumentaron un 5908% a finales de noviembre, coincidiendo con el anuncio de su compromiso.

O Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, el vigésimo más buscado el año pasado, por su fallecimiento el 27 de septiembre, con un pico de visitas que alcanzó el 7477%.

También aparece Cristiano Ronaldo, cuyas búsquedas aumentaron un 251% el día después de ganar la Champions League ante la Juventus.

Lo malo para él, que no ocupa el primer puesto sino el 27.

A todo esto, ¿dejarías de ver porno por ser Navidad? ¿No? ¿Seguro? Porque esa es una de las fechas en las que más se reduce el tráfico a nivel mundial, con un 18% menos.

Nochevieja es la que más afecta al tráfico, con una bajada del 37% a nivel mundial; mientras que la Nochebuena fue la segunda fecha en la que más gente dejó de consumir porno, con una bajada del 29%.

Y por último, el informe de Pornhub dedica un apartado completo al porno gay.

Según el estudio, los términos más buscados son "japonés", "coreano", "primera vez hetero", "amigo hetero" y "negro"; mientras que las categorías más vistas son "negro", "tíos heteros", "papás", "a pelo" y "polla grande".

Los actores más buscados son William Seed, Johnny Rapid y Armond Rizzo.

EL PORNO EN ESPAÑA, EN 8 DATOS

Si has llegado hasta aquí, seguro que te has preguntado por qué diablos no te hemos dicho nada sobre el consumo de porno en España.

Aquí te dejamos unos datos que lo resumen:

1- España, el 12º país que más porno consume.

2- "Maduras", la categoría más vista.

3- "Española", el término más buscado

PORNHUB

4- Las mujeres suponen el 27% de las visitas.

5- Nos pasamos 9 minutos y 10 segundos de media viendo porno

6- 39 años, la edad media de consumo de porno

7- El 56% consume porno a través del móvil

8- Nadie (se) toca (con) el fútbol

El tráfico cayó un 18% el día de la última final de la Champions, que jugó el Real Madrid.