Críticas y alabanzas por el acento andaluz en 'La Peste'

La Peste(Movistar +) ha despertado la polémica en las redes sociales por algo característico de la ciudad en la que se desarrolla: su acento. La serie del director de la Isla Mínima, Alberto Rodríguez, se ambienta en la Sevilla del siglo XVI y la forma de hablar de los actores, los sevillanos Antonio Dechent y Paco León o el gaditano Paco Tous, ha sido criticada por algunos de sus seguidores, bien sea por su dicción o por su marcado acento andaluz.

Los comentarios han llegado a tal punto que algunos usuarios de Twitter han afirmado que han tenido que activar los subtítulos para poder entender los diálogos, aunque la mayoría de ellos ha asegurado que esto se debe a la vocalización de los actores.

Pués me he terminado los seis capítulos de #lapeste Muy bien. Gran producción y vista con subtítulos para sordos se entiende.. sino ni una miajica... y no. No es porque hablen con acento andaluz. Es que no vocalizan. — Amalia Blanco (@AmaliaBlanco2) 14 de enero de 2018

La factura de #LaPeste@movistar_es es magnífica pero comunicar es inclusivo y no excluyenteZ Yo q he vivido sños en Andalucía y he estado años casada con un andaluz. Y me cuesta. Me cuesta (hay subtitulos) — Elisa Beni (@elisabeni) 14 de enero de 2018

#LaPeste es la primera serie española que se debe ver con subtítulos en castellano — David Murillo (@Dromedari0) 16 de enero de 2018

¡Qué horror de dicción! Al menos, que den la opción de los subtítulos. #LaPeste — Adriana Barceló (@AdrianaBarcel) 14 de enero de 2018

Vistos los dos primeros capítulos #LaPeste de Movistar he de decir que tanto la ambientación como la trama mola mucho, pero como siempre los actores españoles les cuesta vocalizar, es algo que jamás he entendido, tenemos un doblaje brutal en España y los actores hablan fatal... — Hijo de Mílikir (@Emilio_Aragorn) 15 de enero de 2018

#lapeste@MovistarPlus

aprender d netflix, las series en muchos idiomas de audio y subtitulos — Iv (@MrIvvv) 12 de enero de 2018

Ante la oleada de críticas, algunos usuarios andaluces han salido en defensa de su acento y han destacado que, al menos en esta serie, no se les representa como de clase baja o graciosillos.

Malditos sevillanos que no vocalizan y no entiendo nada en #LaPeste .... pero que bien entendias hijueputa malparido gonorrea en Narcos y te llevaste 1 mes hablando colombiano como un subnormal. — Juanfran (@juanfran_007) 15 de enero de 2018

Quienes insultan el #CarnavaldeCádiz por sus letras (sátira, ironía, humor...) y el acento de #LaPeste ya podrían dedicarse a leer la historia verdadera de #Andalucía y saldrán de dudas y de vagos insultos! Y recordemos los andaluces que ya es hora de volver a ser lo que fuimos💚 — Marta Mejías Ortíz (@MartaMejiasOrt) 15 de enero de 2018

Son increíbles los fallos de la serie #LaPeste.



Además del acento sevillano en una serie rodada y basada en Sevilla, con actores Sevillanos, no se comen ningún bocadillo de calamares. — kanouted10s (@kanouted10S) 15 de enero de 2018

Más de 7500 extranjeros eligen cada curso Andalucía para estudiar ESPAÑOL. Todos los que critican el acento deberían internarse en la profundidad de Galicia, Euskadi o la Mancha. Esa es la RIQUEZA de nuestro país. #LaPeste es un producto gourmet. — Antonio Puente Mayor (@PuenteMayor) 15 de enero de 2018

Aviso: hablo andaluz con acento andaluz. No de Sevilla porque en Andalucía hay varios acentos pero andaluz -otro-.

Nos suele pasar a los andaluces que hablamos como andaluces.

Y no es un defecto, ni una vergüenza, al revés: me gusta mi acento y el de estas tierras.#LaPeste — Javier Ruiz (@sevennorth) 14 de enero de 2018

La controversia sobre el acento andaluz en la serie #LaPeste es necesaria: naturaliza el uso del andaluz en series ambientadas en Andalucía al igual que se ruedan magníficas series catalanas en catalán.

Visualización y tolerancia por nuestra rica diversidad 🌈 — Samuel Alarcón (@SamuPikotron) 14 de enero de 2018

Quienes critican que los personajes #LaPeste hablen con acento andaluz (son sevillanos, a ver) deberían hacer el favor de leerse la Vida del Buscón, de Quevedo. Aparte de que les vendrá bien leer un libro, podrán enterarse de que ya en el siglo XVI en Sevilla se hablaba así. — Juan Miguel Vega (@JuanMiguel_Vega) 15 de enero de 2018

Por ahora, el único que se ha pronunciado al respecto es Paco León. El actor y director ha retuiteado en su cuenta de Twitter una publicación del humorista sevillano Manu Sánchez, en la que reivindica que en La Peste los andaluces tengan un papel distinto al establecido.

A los iluminati que se quejan de que se hable sevillano en la Sevilla de #LaPeste recordarles que a la Juani, Gazpacho, Tico y todas las veces que el centralismo nos humilló sí los entendían sin problemas. La revolución ha llegado. El Sur se está levantando. Andalucía está aquí. — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) 13 de enero de 2018